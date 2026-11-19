عالمی عدالت انصاف کی تاریخ ساز فیصلہ: میانمار پر نسل کشی کا الزام ثابت
عالمی عدالت انصاف نے 9 برحال 6 ووٹوں سے میانمار کی فوج پر نسل کشی کا الزام ثابت کر دیا۔ اس تاریخی فیصلے میں 2017 کے واقعات میں 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمانوں کی بے گہری اور 10 ہزار شہادتیں بھی شامل ہیں۔
عالمی عدالت انصاف نے اپنا تاریخی فیصلہ سنا تے ہوئے میانمار کی فوج کو روہنگیا مسلم اقلیت کے خلاف نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے بین الاقوامی قانون میں ایک سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بین الاقوامی عدالت نے کسی ریاست کی فوج پر نسل کشی کا الزام ثابت کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، عدالت عظمیٰ کے صدر یوجی ایواساوا نے جب یہ فیصلہ سنایا تو انہوں نے واضح کیا کہ شواہد اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا آبادی کے ایک بڑے حصے کو ختم کرنے کی صریح نیت سے کارروائیاں کی تھیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی وضاحت کی کہ مذکورہ فوج نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شواہد کو بڑے پیمانے پر تباہ و برباد کیا۔
فیصلے کی تفصیلات اور ووٹنگ کا نتیجہ
عدالتی حکم نامے میں بیان کیا گیا ہے کہ 9 کے مقابلے میں 6 ووٹوں کی اکثریت سے دیے گئے اس فیصلے میں یہ بات ثابت کی گئی کہ میانمار کی فوج نے 2017 میں ریاست راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی کارروائیاں شروع کیں۔ یہ کارروائیاں 1948 کے نسل کشی کنونشن کی متعدد شقوں کی سنگین خلاف ورزی تھیں۔ عدالت نے اپنے جائزے میں یہ بھی نکالا کہ فوجی آپریشن کے دوران تقریباً 10 ہزار روہنگیا مسلمان تشدد کے نتیجے میں مارے گئے۔ یہ تعداد ایک انتہائی المیہ انگیز حقیقت ہے جو اس فوجی مہم کی وحشیانہ نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔Also readگٹارسٹ فراز انور کا کاپی رائٹ کی خلاف وزری پر امارات ایئر لائن کو قانونی نوٹس - ایکسپریس اردو
علاوہ ازیں، عدالت نے ایک اور اہم حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ 7 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد اپنے جان بچانے کے لیے بنگلادیش منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ مجموعی طور پر، عدالت کے اندازے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ 15 ہزار روہنگیا افراد کسی نہ کسی صورت میں ان فوجی کارروائیوں کا براہ راست نشانہ بنے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ تھا جس نے ایک پوری نسل کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
واقعہ کی نوعیت اور میانمار کا دفاعی مؤقف
2017 کے فوجی کریک ڈاؤن کے دوران سامنے آنے والے واقعات انتہائی دردناک تھے۔ ایسے متعدد شواہد ملے جن میں روہنگیا مسلمانوں کے دیہاتوں کو جلا کر راکھ کیا گیا، شہریوں کو سڑکوں پر گولی مار کر مارا گیا، اور خواتین و بچیوں سے جنسی زیادتی کے واقعات پیش آئے۔ میانمار کی فوج نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا تھا اور مؤقف اختیار کیا تھا کہ ان کی کارروائیاں صرف مسلح گروہوں کے حملوں کے جواب میں کی گئی تھیں۔ تاہم، عدالت نے اس دفاعی موقف کو شواہد کی روشنی میں مسترد کر دیا۔
گیمبیا کا مقدمہ اور مستقبل کی سمت
یہ مقدمہ افریقی ملک گیمبیا نے عالمی عدالت انصاف میں دائر کیا تھا، جسے روہنگیا مسلمانوں کے لیے انصاف کی جدوجہد میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گیمبیا کا یہ قدم بین الاقوامی برادری میں ایک تاریخی مثال قائم کرتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا ملک بڑی ریاست کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مقدمہ چلا سکتا ہے۔ اب عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ میانمار پر دباؤ بڑھانے کا باعث بنے گا کہ وہ ان مجرموں کے خلاف کارروائی کرے جو نسل کشی کا حکم دے چکے ہیں۔
اس فیصلے کے بعد بین الاقوامی سطح پر روہنگیا بحران کے حل کے لیے نئی تحریکات کا امکان ہے۔ بنگلادیش اور دیگر ممالک میں پناہ گزین روہنگیاوں کی بحالی اور ان کے وطن واپسی کے لیے اب مزید دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ مستقبل میں کسی بھی ریاست کے لیے ایک سبق کے طور پر کام کرے گا کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
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