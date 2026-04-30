عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پاکستان میں توانائی کے نقصان کا خطرہ بڑھ گیا

امریکا کا ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد نئی قیمتوں کا تعین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان کی اقتصادی صورت حال پر بھی نمایاں ہے۔ حکومت نے روپے کی قدر میں کمی کا بھی اعلان کیا ہے۔
امریکا کا ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد توانائی مارکیٹ میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق لندن میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 8.
17 ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا جس کے بعد اس کی قیمت بڑھ کر 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ادھر امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل بھی 7.5 فیصد مہنگا ہو کر 107.46 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تسلسل برقرار اسی طرح ابوظہبی بینچ مارک مربن خام تیل کی قیمت میں بھی 2.61 ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا جس کے بعد یہ 109.3 ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ تیل کی عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے اثرات مشرق وسطیٰ سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں مشاورت کے بعد اعلان کیا ہے کہ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمیں بھی نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے اور بہت چیلنجنگ صورت حال کا سامنا ہے لیکن اجتماعی بصیرت اور کاوشوں سے صورت حال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان کی اقتصادی صورت حال پر بھی نمایاں ہے۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روپے کی قدر میں کمی کا بھی اعلان کیا ہے جس سے عام عوام کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ تجارے کے حلقوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دیگر ضروریات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ پٹرول پمپ ڈیلروں نے یہ بھی کہا ہے کہ تیل کی نئی قیمتوں کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں توانائی کے نقصان کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے توانائی کے نقصان پر قابو پانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی واضح پلان پیش نہیں کیا گیا ہے۔
خام تیل قیمتوں میں اضافہ پاکستان شہباز شریف توانائی کے نقصان
