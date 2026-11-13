عالمی ماحولیاتی کانفرنس: چین کی گرین ٹیکنالوجی کی سرمایہ کاری میں غیر معمولی اضافہ
انتالیہ میں منعقدہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں چین کی گرین ٹیکنالوجی پر ایک سو بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سامنے آئی جبکہ ترقی یافتہ ممالک کم رقم خرچ کر رہے ہیں۔
ترکیہ کے ساحلی شہر انتالیہ میں اکتیسویں سالانہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں تقریباً دو سو ممالک اور تنظیموں کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس سالانہ اجتماع میں عالمی ماحولیاتی چیلنجز اور آلودگی کے خلاف کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔
عالمی ذمہ داری اور تیل کمپنیوں کی چھوٹ
اقوامِ متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کانفرنس میں صریح الفاظ میں کہا کہ دنیا بھر میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کام بہت کم انجام پاتے ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
نومبر دو ہزار سولہ میں پیرس میں منعقدہ سربراہ کانفرنس میں ایک سو چھیانوے ممالک نے تحریری عہد نامے پر دستخط کیے تھے۔ ان ممالک نے دو ہزار تیس تک کرہِ ارض کے اوسط درجہ حرارت کو ڈیڑھ سنٹی گریڈ تک کم کرنے کا عزم کیا تھا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی صدارت کے دوران پیرس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور دوسری مدت میں تیل و گیس کمپنیوں کو نئے ذخائر کی تلاش کی کھلی چھوٹ دی۔
امریکہ کی موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ ملک گذشتہ برسوں کی طرح اس بار بھی عالمی ماحولیاتی کانفرنس سے غیر حاضر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ماحولیاتی تبدیلی کو سائنسدانوں کی شعبدہ بازی قرار دیا ہے۔
آلودگی کے اعداد و شمار اور صنعتی ممالک
عالمی سطح پر سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والا ملک چین ہے جو سالانہ اکتیس اعشاریہ آٹھ فیصد صنعتی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔
چین کے بعد امریکہ بارہ اعشاریہ سات فیصد، بھارت آٹھ اعشاریہ تین فیصد اور روس چار اعشاریہ چھ فیصد آلودگی کا باعث ہے۔ جاپان ڈھائی فیصد، انڈونیشیا اور ایران دونوں دو اعشاریہ ایک ایک فیصد، سعودی عرب ایک اعشاریہ آٹھ فیصد، جرمنی اور جنوبی کوریا دونوں ڈیڑھ ڈیڑھ فیصد آلودگی پھیلاتے ہیں۔
برازیل اور ترکی دونوں ایک اعشاریہ تین تین فیصد، میکسیکو ایک اعشاریہ دو فیصد، جنوبی افریقہ ایک فیصد اور دیگر ایک سو ستتر ممالک مل کر چوبیس اعشاریہ آٹھ فیصد آلودگی خارج کرتے ہیں۔
درجہ حرارت میں اضافے کے خدشات
ماحولیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیس تک درجہ حرارت کو ڈیڑھ سنٹی گریڈ تک لانے کا ہدف اب مل چکا ہے۔
ماضی کے گرم ترین سالوں میں سے تین سال دو ہزار تئیس سے دو ہزار پچیس کے دوران سامنے آئے ہیں۔ ہر ایک ڈگری اضافے سے جنگلاتی آتشزدگی، سیلاب اور گرمی کی لہریں مزید شدید ہوں گی۔
اگرچہ کلائمٹ ایکشن ٹریکر نے پہلے اندازے میں یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ درجہ حرارت تین اعشاریہ چھ سنٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے، لیکن اب امید ہے کہ یہ اضافہ دو اعشاریہ چھ سنٹی گریڈ ہی رہے گا۔
چین کی گرین ٹیکنالوجی کی قیادت
چین نے گرین ٹیکنالوجی پر گذشتہ برس ایک سو بیس ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ ونڈ اور سولر ٹیکنالوجی سے جڑے نوے فیصد آلات اور برقی گاڑیاں چین میں تیار کی جاتی ہیں۔
اس بجٹ میں متاثرہ ممالک میں گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔
چین کے مقابلے میں ترقی یافتہ صنعتی ممالک نے مجموعی طور پر ایک سو پینتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس رقم میں ماحولیاتی امداد اور قرضے بھی شامل ہیں۔
مالی امداد اور قرضوں کا تنازع
پیرس معاہدے کے تحت امیر ممالک کو غریب ممالک کو مالی مدد فراہم کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ تاہم زیاد تر مدد سودی قرضوں کی شکل میں دی گئی جس سے مقروض ممالک کا بوجھ بڑھا۔
چین نے اس کے برعکس اپنی گرین ٹیکنالوجی کی صنعت کو قرضے اور تجارتی رعائیاں دیں تاکہ پسماندہ ممالک یہ ٹیکنالوجی سستے داموں خرید سکیں۔
اس نتیجے کے طور پر پسماندہ ممالک اب اتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بوجھ ہٹانے کے قابل ہو گئے ہیں جتنی کاربن فرانس ایک سال میں پیدا کرتا ہے۔
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