عالمی تناؤ کے باوجود معیشت مستحکم، حکومت ٹارگٹڈ سبسڈی دے گی

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کی کشیدگی کے باوجود پاکستانی معیشت مستحکم ہے اور حکومت عوام کو ریلیف کے لیے ٹارگٹڈ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم پاکستان ان ابتدائی اثرات کو مؤثر انداز میں سنبھال رہا ہے۔ چین کے ایک ٹی وی پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ٹارگٹڈ سبسڈی کی فراہمی پر زور دے رہی ہے۔ ان کے مطابق، ٹرانسپورٹ کے شعبے، زراعت اور خاص طور پر کم آمدنی والے طبقے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف فراہم کیا جا
سکے۔ وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی معیشت عالمی دباو کے باوجود اس وقت مستحکم پوزیشن میں ہے، ترسیلاتِ زر میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی حاصل ہوا ہے، جو کہ معاشی استحکام کی علامات ہیں۔ ان کے مطابق، رواں مالی سال کے دوران ملک کی معاشی شرح نمو تقریباً 4 فیصد رہنے کی توقع ہے۔ تاہم، محمد اورنگزیب نے خبردار کیا کہ اگر مشرقِ وسطیٰ کی یہ عالمی کشیدگی طویل عرصے تک برقرار رہی تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایسی صورتحال میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں اور مجموعی معاشی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قابلِ تجدید توانائی اور جدید ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ وہیں، چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے دوسرے مرحلے میں صنعتی اور زرعی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ یورپی بانڈز کی کامیابی کے بعد، پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں 500 ملین ڈالر کا ایک اور یورو بانڈ کامیابی سے جاری کیا ہے، جو کہ ملکی معیشت پر اعتماد کی ایک مثبت علامت ہے۔ یہ اقدام بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری جانب، پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے صرف ڈیڑھ ماہ کے دوران 180 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں سامنے آئی ہیں، جو کہ مالیاتی صورتحال کی نزاکت کو اجاگر کرتی ہے۔ حکومت کو عام آدمی پر ان محصولات کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے کفایت شعاری اور حکومتی اخراجات میں کمی کے اقدامات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
مہنگائی سبسڈی معیشت پاکستان وزیر خزانہ