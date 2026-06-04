عامر خان نے 5 جولائی 2026 کو شادی کی تصدیق کر دی

بالی وڈ اداکار عامر خان نے اپنی ساتھی گوری سپریٹ سے شادی کی تاریخ 5 جولائی 2026 بتا دی ہے۔ یہ شادی سادہ طریقے سے گھر پر ہوگی جس میں صرف قریبی دوست اور خاندان شامل ہوں گے۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان کے شرکت کی توقع ہے۔
بالی وڈ کے معروف اداکار عامر خان نے اپنی طویل عرصے سے ساتھی گوری سپریٹ سے شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ شادی 5 جولائی 2026 کو ہوگی، جس کی خبر سن کر ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عامر خان نے انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور شادی کی خبر درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں گوری پہلے ہی میری بیوی ہیں اور یہ شادی محض ایک رسمی اقدام ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ نے اپنی شادی کو سادہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کسی بھی شاندار تقریب کے بجائے گھر پر ہی ایک سادہ رجسٹرڈ شادی کریں گے جس میں صرف قریبی دوست اور خاندان کے افراد شامل ہوں گے۔ اس تقریب میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کے شرکت کرنے کی امید ہے۔ گوری سپریٹ کا تعلق بنگلورو سے ہے اور وہ فیشن، بیوٹی اور ویلنس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ ان کی دوستی تقریباً 25 سال پرانی ہے اور حالیہ برسوں میں یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ عامر خان نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار مرحلہ ہے اور وہ گوری کو اپنی زندگی کا ساتھی مانتے ہیں۔ مداحوں کی جانب سے ان کی شادی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ 5 جولائی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ عامر خان نے اپنی فلمی زندگی میں کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور انہیں پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی آئندہ شادی بالی وڈ کی سب سے زیادہ زیر بحث خبروں میں شامل ہے۔ اس موقع پر ان کے دوستوں اور فیملی نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ کی شادی کو لے کر کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں لیکن اب یہ حقیقت بن چکی ہے۔ ان کی شادی کی خبر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے اور ہر طرف صرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ عامر خان کی پسند کی تعریف کر رہے ہیں اور انہیں نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات پیش کر رہے ہیں۔ یہ شادی اس بات کا ثبوت ہے کہ پیار اور دوستی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور حقیقی محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔ عامر خان نے اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھا ہے لیکن اب انہوں نے اپنی خوشی کو سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان کے مداحوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے اور وہ اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں جب عامر خان گوری کو اپنی منگیتر کا درجہ دیں گے۔ اداکار نے کہا کہ وہ اپنی شادی کو انتہائی سادہ اور پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس لمحے کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزار سکیں۔ گوری سپریٹ بھی اس رشتے کو لے کر بہت پرجوش ہیں اور انہوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بالی وڈ کی دنیا میں یہ شادی ایک نئی مثال قائم کرے گی جہاں ایک بڑا اداکار اپنی شادی کو دھوم دھام سے نہیں بلکہ سادگی سے منانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس خبر نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عامر خان نہ صرف فلموں میں بلکہ زندگی میں بھی پرفیکشنسٹ ہیں اور وہ ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جلد ہی ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوگا۔ اس موقع پر ان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر #AamirGauriWedding جیسے ہیش ٹیگز بنا دیے ہیں جو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ عامر خان کی شادی کی خبر بالی وڈ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ گوری سپریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کامیاب کاروباری خاتون ہیں اور ان کا شمار انڈسٹری کی معروف شخصیات میں ہوتا ہے۔ عامر خان کے ساتھ ان کی محبت کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے اور لوگ اسے جاننے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس شادی نے ایک پیغام دیا ہے کہ محبت میں عمر اور وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور سچی محبت ہمیشہ اپنی منزل پا کر رہتی ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ کو ان کی نئی زندگی کے لیے بہت ساری مبارکباد اور نیک تمنائیں.
بالی وڈ کے معروف اداکار عامر خان نے اپنی طویل عرصے سے ساتھی گوری سپریٹ سے شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ شادی 5 جولائی 2026 کو ہوگی، جس کی خبر سن کر ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عامر خان نے انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور شادی کی خبر درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں گوری پہلے ہی میری بیوی ہیں اور یہ شادی محض ایک رسمی اقدام ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ نے اپنی شادی کو سادہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کسی بھی شاندار تقریب کے بجائے گھر پر ہی ایک سادہ رجسٹرڈ شادی کریں گے جس میں صرف قریبی دوست اور خاندان کے افراد شامل ہوں گے۔ اس تقریب میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کے شرکت کرنے کی امید ہے۔ گوری سپریٹ کا تعلق بنگلورو سے ہے اور وہ فیشن، بیوٹی اور ویلنس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ ان کی دوستی تقریباً 25 سال پرانی ہے اور حالیہ برسوں میں یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ عامر خان نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار مرحلہ ہے اور وہ گوری کو اپنی زندگی کا ساتھی مانتے ہیں۔ مداحوں کی جانب سے ان کی شادی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگ 5 جولائی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ عامر خان نے اپنی فلمی زندگی میں کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور انہیں پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی آئندہ شادی بالی وڈ کی سب سے زیادہ زیر بحث خبروں میں شامل ہے۔ اس موقع پر ان کے دوستوں اور فیملی نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ کی شادی کو لے کر کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں لیکن اب یہ حقیقت بن چکی ہے۔ ان کی شادی کی خبر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے اور ہر طرف صرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ عامر خان کی پسند کی تعریف کر رہے ہیں اور انہیں نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات پیش کر رہے ہیں۔ یہ شادی اس بات کا ثبوت ہے کہ پیار اور دوستی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور حقیقی محبت ہمیشہ جیتتی ہے۔ عامر خان نے اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھا ہے لیکن اب انہوں نے اپنی خوشی کو سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان کے مداحوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے اور وہ اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں جب عامر خان گوری کو اپنی منگیتر کا درجہ دیں گے۔ اداکار نے کہا کہ وہ اپنی شادی کو انتہائی سادہ اور پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس لمحے کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزار سکیں۔ گوری سپریٹ بھی اس رشتے کو لے کر بہت پرجوش ہیں اور انہوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بالی وڈ کی دنیا میں یہ شادی ایک نئی مثال قائم کرے گی جہاں ایک بڑا اداکار اپنی شادی کو دھوم دھام سے نہیں بلکہ سادگی سے منانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس خبر نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عامر خان نہ صرف فلموں میں بلکہ زندگی میں بھی پرفیکشنسٹ ہیں اور وہ ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور جلد ہی ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوگا۔ اس موقع پر ان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر #AamirGauriWedding جیسے ہیش ٹیگز بنا دیے ہیں جو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ عامر خان کی شادی کی خبر بالی وڈ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ گوری سپریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کامیاب کاروباری خاتون ہیں اور ان کا شمار انڈسٹری کی معروف شخصیات میں ہوتا ہے۔ عامر خان کے ساتھ ان کی محبت کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے اور لوگ اسے جاننے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس شادی نے ایک پیغام دیا ہے کہ محبت میں عمر اور وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور سچی محبت ہمیشہ اپنی منزل پا کر رہتی ہے۔ عامر خان اور گوری سپریٹ کو ان کی نئی زندگی کے لیے بہت ساری مبارکباد اور نیک تمنائیں
عامر خان گوری سپریٹ شادی بالی وڈ 5 جولائی 2026
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