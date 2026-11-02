عباس آفریدی نے 5 ٹرافیاں جیت کر تاریخ رقم کردی
پاکستانی کپتان عباس آفریدی نے ہانگ کانگ سکسز میں 216 رنز اور 31 چھکے بنائے، پانچ ٹرافیاں جیت کر منفرد ریکارڈ قائم کیا، پاکستان نے پانچواں نمبر حاصل کیا۔
پاکستان کے معروف آل راؤنڈر اور ہانگ کانگ سکسز کے کپتان عباس آفریدی نے ٹورنامنٹ میں زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے پانچ مختلف ٹرافیاں اپنے نام کر کے ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ان کی یہ شاندار کامیابی کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جس میں انہیں بستر پر آرام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے حاصل کردہ پانچوں ٹرافیوں کی نمائش کی گئی ہے۔
عباس آفریدی کی شاندار فنی کارکردگی
25 سالہ اس کھلاڑی نے ٹورنامنٹ کے دوران صرف چار میچز میں کل 216 رنز کی بھرپور پلے کر کے ٹیم کے لیے اہم رول ادا کیا، جس میں انہوں نے 31 شاندار چھکے لگائے۔ عباس آفریدی کو آسٹریلیا کے میکس برائنٹ کے ساتھ مل کر ٹورنامنٹ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کا مشترکہ اعزاز بھی حاصل ہوا، جبکہ سب سے زیادہ چھکے لگانے کا واحد اعزاز بھی ان کے ذاتی نام رہا۔ کھیلوں سے متعلق ایک سوشل میڈیا پیج کے مطابق انہیں ٹورنامنٹ میں تین بار پلیئر آف دی میچ، ایک بار پلیئر آف دی ٹورنامنٹ اور ایک بار سب سے زیادہ چھکے لگانے کی ٹرافی بھی ملی۔Also readشادی منسوخ ہونے کے بعد آن لائن دعوت پر 11 خواتین نے منایا جشن رفاقت
عمام کے خلاف فیصلہ کن فائنل پرفارمنس
اس شاندار کارکردگی کی ایک اہم مثال عمان کے خلاف کھیلے گئے پلیٹ فائنل میں سامنے آئی، جہاں عباس آفریدی نے انتہائی جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 16 گیندوں پر ناقابلِ شکست 73 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس پرفارمنس میں 11 چھکے اور ایک چوکا شامل تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ مقابلہ 18 رنز کے نمایاں فرق سے جیت کر پلیٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس فتح کے باوجود پاکستان مرکزی ٹرافی کا دفاع کرنے میں ناکام رہا اور مجموعی طور پر ٹورنامنٹ میں پانچواں نمبر حاصل کرنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔
افغانستان کا مرکزی ٹائٹل اور مقابلہ
مرکزی ٹرافی کے فائنل میچ میں افغانستان نے آسٹریلیا کو شکست دے کر اپنی پہلی بار مرکزی ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا، جو کہ اس ٹورنامنٹ کی ایک قابل ذکر پیش رفت تھی۔ اس دوران سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے افغانستان پریمیئر لیگ کے لیے اپنی رجسٹریشن کروا کر مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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