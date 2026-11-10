عبدالمجید اچکزئی کی بریت کالعدم، بلوچستان ہائی کورٹ نے 10 سال قید کی سزا سنائی
بلوچستان ہائی کورٹ نے ٹریفک سب انسپکٹر عطااللہ کی ہلاکت کے مقدمے میں سابق رکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کی بریت ختم کرتے ہوئے 10 سال قیدِ بامشقت کی سزا سنائی ہے۔
بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹہ میں ٹریفک پولیس اہلکار کو کچلنے کے مقدمے میں سابق رکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کی بریت کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے دائر کی گئی سرکاری اپیل منظور کرتے ہوئے عبدالمجید اچکزئی کو ٹریفک سب انسپکٹر حاجی عطااللہ کی ہلاکت کے مقدمے میں 10 سال قیدِ بامشقت کی سزا سنائی۔
ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے عبدالمجید اچکزئی کو تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 320 کے تحت مجرم قرار دیا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی عدالت نے ان کی گرفتاری کے لیے ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
بلوچستان ہائی کورٹ کا سزا کالعدم قرار دینے کا فیصلہ
بلوچستان ہائی کورٹ نے سابق رکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کی بریت کے خلاف حکومت کی اپیل کو قابلِ سماعت قرار دے کر منظور کیا۔ اپیل منظور ہونے کے بعد ان کی بریت کالعدم قرار پائی اور مقدمے میں سزا کا نیا فیصلہ سامنے آیا۔
عدالت کے حکم میں عبدالمجید اچکزئی کو ٹریفک سب انسپکٹر حاجی عطااللہ کی ہلاکت کے مقدمے میں 10 سال قیدِ بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے اسی فیصلے میں تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ 320 کا اطلاق کرتے ہوئے انہیں مجرم قرار دیا۔
فیصلے کا عملی پہلو یہ ہے کہ عدالت نے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یعنی سزا کے بعد عبدالمجید اچکزئی کی گرفتاری کے لیے قانونی راستہ واضح کر دیا گیا ہے۔
جون 2017 میں کوئٹہ کا ٹریفک حادثہ اور مقدمے کا پس منظر
جون 2017 میں کوئٹہ شہر میں ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں ٹریفک سب انسپکٹر عطااللہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ شاہراہ کے درمیان ڈیوٹی پر کھڑے تھے جب ایک گاڑی کی ٹکر سے ان کی موت واقع ہوئی۔
ٹریفک پولیس افسر کی ہلاکت کے مقدمے میں عبدالمجید اچکزئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم وہ بعد ازاں ضمانت پر رہا ہو گئے تھے، اور اسی رہائی کے بعد مقدمے کی قانونی کارروائی طویل مرحلے میں داخل ہوئی۔
اب بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے نے اس مقدمے کو ایک نئے موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ سرکاری اپیل کی منظوری سے وہ بریت ختم ہو گئی جو اس سے پہلے مقدمے میں دی گئی تھی۔
ٹریفک پولیس اہلکاروں کی حفاظت اور قانونی نتائج
اس فیصلے کا سب سے براہ راست اثر کوئٹہ کی سڑکوں پر ڈیوٹی دینے والے ٹریفک پولیس اہلکاروں پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ مقدمہ ایک ڈیوٹی پر موجود سب انسپکٹر کی ہلاکت سے جڑا ہے۔ عدالتی فیصلہ یہ واضح کرتا ہے کہ ایسے مقدمات میں سزا کے لیے اپیل کا راستہ موجود ہے۔
آگے کا مرحلہ ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق عبدالمجید اچکزئی کی گرفتاری اسی وارنٹ کے تحت ہونی ہے، جبکہ سزا کی مدت 10 سال قیدِ بامشقت مقرر کی گئی ہے۔
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