عبدالعلیم خان کا پشاور بائی پاس منصوبے میں تاخیر پر سخت نوٹس
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پشاور نادرن بائی پاس منصوبے میں 20 سال کی تاخیر پر شدید تنقید کی اور جنوری میں افتتاح کی ہدایت کی۔
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پشاور میں نیشنل ہائیوییز اتھارٹی (این ایچ اے) ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اور اہم منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پشاور نادرن بائی پاس منصوبے میں 20 سال کی طویل تاخیر پر سخت ریمارکس دیے اور کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ عبدالعلیم خان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبے کی تکمیل کے لیے فوری اقدامات کے احکامات جاری کیے۔
منصوبے میں تاخیر پر سخت تنقید
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے وضاحت کی کہ پشاور میں بائی پاس جیسے اہم ترین انفراسٹرکچر کو مکمل ہونے میں 20 سال لگنا قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ حکومتی فنڈنگ اور دیگر ذرائع کے باوجود 20 سال کا انتظار کس کا نقصان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں نئے ٹول پلازے لگے ہیں، وہاں مزید نئی سڑکیں بنائی جائیں گی تاکہ عوام کو بہتر سہولیات مل سکیں۔Also readنوٹ 20 ویڈیوز اور تصاویر بنانے کے شوقین افراد کیلئے ’الہ دین‘ کا چراغ سام سنگ نے فیچرز کا ایسا ’جادوئی‘ تحفہ دیدیا کہ دیگر کمپنیاں ابھی سے پریشان ہو گئیں
این ایچ اے کا 2017 میں ری ڈیزائن
پشاور نادرن بائی پاس منصوبے کا آغاز 2009 میں ہوا تھا، جس کے بعد 2017 میں اسے ری ڈیزائن کیا گیا۔ سینئر افسران نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو تفصیلات سے آگاہ کیا کہ 85 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ یہ منصوبہ جنوری میں مکمل طور پر عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔
20 ارب روپے کی سرمایہ کاری
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے بتایا کہ این ایچ اے نے پشاور نادرن بائی پاس منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ این ایچ اے کے اپنے وسائل میں اضافہ ہوا ہے جس سے منصوبے کی رفتار تیز ہوگی۔ اگر شہریوں کو فائدہ نہیں ملتا تو ٹول ٹیکس لینے کا کوئی جواز نہیں بن سکتا۔
ریسٹ ایریاز اور عوامی سہولیات
عبدالعلیم خان نے زور دیا کہ شاہراہوں پر ٹول لگنے کے ساتھ مسافروں کو ریسٹ ایریاز کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ این ایچ اے ان کی سہولت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر شاہراہیں اچھی اور ریسٹ ایریاز بہترین ہوں تو لوگ بخوشی ٹول ٹیکس بھی ادا کریں گے۔
حکومتی خود احتسابی کا نیا دور
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی اور منصوبوں میں 20 سال کا التوا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے تمام منصوبوں کی براہ راست نگرانی کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ دورہ این ایچ اے کے نئے انتظامی دور کے تحت منصوبوں کی تکمیل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
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