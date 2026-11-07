عبد ایل سید کی ایران جنگ میں امریکی شمولیت پر شدید تنقید
نو منتخب سینیٹر عبد ایل سید نے ایران کے خلاف جنگ کو مہنگی غلطی قرار دیتے ہوئے امریکی خارجہ پالیسی اور اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد پر جوابدہی کا مطالبہ کیا ہے۔
نو منتخب مسلمان سینیٹر عبد ایل سید نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکی شمولیت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے اس جنگ کو ایک مہنگی غلطی قرار دیا جو کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایل سید نے یہ بات ایک امریکی ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہی۔
انٹرویو میں ایل سید نے اسرائیل کے امریکی خارجہ پالیسی پر اثر و رسوخ پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کو فراہم کی جانے والی فوجی امداد پر زیادہ جوابدہی کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی فوج ممکنہ بڑے ایران حملوں کی تیاری کر رہی ہے۔Also readافغان پولیو وائرس پاکستان میں پھیلا، ۴۰ فیصد کیسز کا تعلق افغان سرحد سے
ایران جنگ میں امریکی شمولیت کا پس منظر
سینیٹر عبد ایل سید کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کا فیصلہ غلط تھا اور امریکہ اب ایک ایسے تنازع میں پھنس چکا ہے جو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس صورتحال سے نکلنے کے راستوں پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔
ایل سید نے واضح کیا کہ امریکہ کے پچھلے صدور نے ایران کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم سے گریز کیا تھا۔ ان کے مطابق واشنگٹن میں تہران کے ساتھ براہ راست جنگ میں جانے کی طویل عرصے سے ہچکچاہٹ پائی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے اسی روایت کو موجودہ فیصلے کے مقابلے میں اہم قرار دیا۔
ایل سید نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ایک غیر ملکی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس کے سچوایشن روم میں ایک ملاقات کے دوران امریکی صدر کو اس تنازع کو قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ ان کے بقول یہ غیر ملکی وزیر اعظم کئی دہائیوں سے مختلف امریکی حکومتوں کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔
اسرائیلی اثر و رسوخ اور امریکی خارجہ پالیسی پر سوالات
عبد ایل سید نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ دیگر ممالک کی حکومتوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے مطابق امریکی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کو کوئی خصوصی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔
ایل سید نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کو خود بخود اس ملک یا وہاں کے عوام کے خلاف تعصب قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سیاسی تنقید اور کسی آبادی کے خلاف دشمنی کے درمیان واضح فرق پر زور دیا۔
ان کے مطابق امریکی سیاست میں اسرائیل پر بات کرنا اکثر حساس سمجھا جاتا ہے، مگر خارجہ پالیسی کے فیصلوں پر کھل کر بحث ہونا ضروری ہے۔ ایل سید کا موقف ہے کہ ایسی بحث جمہوری احتساب کا حصہ ہے۔
اسرائیل کو فوجی امداد پر ایل سید کے اعتراضات
سینیٹر عبد ایل سید نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد اور اسلحہ کی فروخت کیوں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے نزدیک یہ سوال امریکی پالیسی کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔
ایل سید نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو فراہم کیے گئے امریکی ہتھیار نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے واشنگٹن کی ذمہ داری کے بارے میں سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی سازوسامان کے استعمال کا کیا جواب دہ ہے۔ یہ دعویٰ ایل سید کا ذاتی موقف ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب امریکی فوج کے ممکنہ بڑے ایران حملوں کی تیاری سے متعلق رپورٹ بھی گردش میں ہے۔ اس صورتحال میں ایل سید کا مطالبہ ہے کہ امریکی پالیسی سازی میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے۔
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