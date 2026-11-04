عبد اللطیف السید کا الینوئے میں کامیابی، مسلمانوں کی تاریخ ساز فتح
مشی گن کے سینیٹ انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار عبداللطیف السید نے مائیک راجرز کو شکست دے کر امریکی سیاست میں مسلمانوں کی پہلی کامیابی حاصل کی ہے۔
مشی گن ریاست میں ہونے والے انتہائی اہم اور تنگ نتائج والے سینیٹ انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار عبداللطیف السید نے بدھ کی صبح اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے تاریخی سنگ میل طے کیا ہے۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار مائیک راجرز کو شکست دے کر امریکی تاریخ میں پہلے مسلم سینیٹر بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ جیت ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی ہے جس سے وہ کانگریس پر کنٹرول بحال کرنے کی کوششوں میں مضبوط ہوئی ہے۔
انتخابی نتائج اور تاریخی مقام
42 سالہ عبداللطیف السید نے 63 سالہ سابق کانگریس ممبر اور ایف بی آئی ایجنٹ مائیک راجرز کو شکست دی۔ راجرز کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی جماعتِ مخالفین کے رہنماؤں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس انتخابی جنگ میں واپس لے رہے ڈیموکریٹک سینیٹر گیوری پیٹرس کی نشست کو بچانا کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ السید نے ڈیٹرائٹ میں اپنے انتخابی ہیڈ کوارٹر پر جمع ہوئے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشی گن نے یہ کارنامہ سرانجام دیا ہے اور وہ اس عظیم ریاست کے منتخب سینیٹر بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
سیاسی تقسیم اور مہم کے نکات
اس انتخابی مہم کے دوران عبداللطیف السید نے زندگی کے بڑھتے اخراجات، سستی طبی خدمات اور امیر کمپنیوں کے سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کرنے پر زور دیا۔ ان کی پالیسی کا مرکزی نکتہ میڈ کیئر فار آل تھا جو ایک سرکاری نظام تھا تاکہ تمام شہری بغیر آمدنی کے لحاظ سے طبی سہولیات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے ووٹرز سے وعدہ کیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر بھاری بلوں سے بچائیں گے اور کمپنیوں کے مالی تعاون کو کم کریں گے۔ ان کی مہم نے روایتی طور پر ریپبلکن علاقوں میں بھی بڑے اجتماعات کیے جو واشنگٹن میں تبدیلی کی خواہش رکھتے تھے۔
مخالفین کی حملہ آوریاں اور ردعمل
ریپبلکنز نے السید کو بہت بائیں بازو کا سمجھا اور ان کے مذہبی پس منظر پر سوالات اٹھائے۔ مائیک راجرز اور دیگر ریپبلکنز نے السید کو مسلم برادرى سے جوڑنے کی کوشش کی لیکن اس الزام کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ڈیموکریٹک افسران نے ان حملوں کو اسلاموفوبیا قرار دیا۔ راجرز نے یہودی ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ السید اسرائیل کو فوجی امداد کی مخالفت کرتے تھے اور غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو جنوسائڈ قرار دیتے تھے۔ تاہم، راجرز کو معاشی مسائل اور ٹرمپ کی کم مقبولیت کا سامنا کرنا پڑا۔
قومی اثرات اور آنے والا وقت
آخری لمحے پر ریپلیسیٹو ہیلی اسٹیونس نے جو ڈیموکریٹک ابتدائی انتخاب میں السید سے ہار چکی تھیں، انہوں نے راجرز کی حمایت کر دی لیکن اس سے السید کی کامیابی متاثر نہ ہوئی۔ اب ریپبلکنز کے پاس سینیٹ میں 53-47 کی اکثریت ہے جبکہ ڈیموکریٹس کو کنٹرول کے لیے چار نشستوں کی ضرورت تھی۔ مشی گن کی نشست بچانے سے ریپبلکنز کی اکثریت بڑھنے سے روک دی گئی ہے۔ السید کی کامیابی جنوری میں نئے سینیٹ کے اجلاس تک ڈیموکریٹک پارٹی کے پروگریسو ونگ کو کانگریس میں نمایاں آواز فراہم کرے گی۔
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