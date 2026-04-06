عثمان مختار کا بین الاقوامی خاندانی سفر: افراتفری، خوشی اور ناقابل فراموش یادیں

عثمان مختار نے اپنے پہلے بین الاقوامی خاندانی سفر کے دوران خاندان میں ہونے والی افراتفری کے بارے میں اپنے مداحوں کے ساتھ کھل کر بات کی ہے۔ اس سفر کو انہوں نے اتنی ہی افراتفری، تھکن اور ناقابل فراموش خوشی سے بھرپور قرار دیا، جو سب کچھ ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ سفر کرنے کے گرد گھومتا رہا۔ بیجنگ کے سفر کی کچھ یادیں شیئر کرتے ہوئے، عثمان مختار نے اس تجربے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا، اور انکشاف کیا کہ سفر کا زیادہ تر حصہ ایک ننھے بچے کی دیکھ بھال، اس کے لیے سنیک تلاش کرنے، اور نیند کے معاملات طے
کرنے میں گزرا، جس کی وجہ سے سیاحت کے لیے بہت کم وقت بچا۔ عثمان مختار آفیشل (@mukhtarhoonmein) کی جانب سے شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں عثمان مختار نے لکھا: 'سیرا کے ساتھ پہلا سفر 70% ایک چھوٹے سے انسان کی دیکھ بھال، 20% سنیک کی تلاش، 10% اصل میں چین دیکھنا۔ اس نے اجنبیوں سے دوستی کی، عوامی مقامات پر ہمارے والدین بننے کے فیصلوں پر تنقید کی، اور کسی نہ کسی طرح پورے وقت ہمیں اپنی ننھی سی تھکی ہوئی انگلیوں پر گھماتی رہی۔ لیکن افراتفری، چھوٹنے والی نیند، اور 'براہ کرم صرف 30 منٹ کے لیے سو جاؤ' کی بات چیت کے درمیان، یہ چھوٹے خوبصورت لمحات بھی تھے۔ ہمارا پہلا خاندانی ایڈونچر۔ گڑبڑ والا، شور والا، ناقابل فراموش اور کسی نہ کسی طرح کامل۔ کیا ہم اسے دوبارہ کریں گے؟ بالکل!! (ہم سے دوبارہ پوچھیں جب ہم صحت یاب ہو جائیں۔)' عثمان مختار نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ کس طرح ان کی بیٹی سیرا نے آسانی سے توجہ حاصل کی، اجنبیوں سے دوستی کی اور اپنے والدین کو ہر وقت مصروف رکھا۔ چھوٹنے والی نیند اور عوامی مقامات پر والدین بننے کی جدوجہد کے لمحات کے درمیان، سفر ایک غیر متوقع مگر دلکش انداز میں جاری رہا۔ مشکلات کے باوجود، انہوں نے ان 'چھوٹے خوبصورت لمحات' پر زور دیا جنہوں نے سفر کو خاص بنایا۔ عثمان مختار آفیشل (@mukhtarhoonmein) کی جانب سے شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں ویڈیو مختلف مقامات کو دکھاتی ہے، جس میں یونیورسل اسٹوڈیوز بیجنگ کی جدید کشش سے لے کر ممنوعہ شہر کی تاریخی شان و شوکت اور سمر پیلس کی خوبصورتی شامل ہے۔ ویڈیو میں پرانے اور جدید چین کے درمیان فرق بھی دکھایا گیا ہے، جس میں گہما گہمی والی سڑکوں، نیین سے روشن اسکائی لائنز، اور ثقافتی نشانات کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ اسے اپنے پہلے خاندانی ایڈونچر کے طور پر بیان کرتے ہوئے، عثمان مختار نے اس تجربے کو گڑبڑ والا، شور والا، اور کسی نہ کسی طرح کامل قرار دیا۔ عثمان مختار آفیشل (@mukhtarhoonmein) کی جانب سے شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں عثمان مختار نے پاکستان کی تفریحی صنعت میں ایک اداکار، ہدایت کار اور سنیماٹوگرافر کے طور پر اپنے کام کے ذریعے ایک مضبوط شہرت بنائی ہے۔ انا اور صنف آہن جیسے مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی اداکاری کے انداز اور ورسٹائل ہونے کی وجہ سے پہچان حاصل کی ہے۔ ذاتی محاذ پر، عثمان مختار کی شادی زنیرہ انعام خان سے ہوئی ہے۔\اس سفر نے عثمان مختار اور ان کی بیٹی کے درمیان ایک گہرا رشتہ بھی قائم کیا، جس میں والد اور بیٹی کے درمیان محبت اور قربت کی جھلکیاں نظر آئیں۔ عثمان مختار نے اس سفر کے دوران بیٹی کے ساتھ گزارے لمحات کو یادگار قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے ایک قیمتی تجربہ تھا۔ سفر میں پیش آنے والی مشکلات کے باوجود، عثمان مختار نے مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ سفر ان کے لیے ایک خوشگوار یاد بن گیا ہے۔ عثمان مختار نے اپنے مداحوں کو بھی اس سفر کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا، جو ان کے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ اس طرح، انہوں نے اپنے مداحوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے، جس سے ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا۔ عثمان مختار نے یہ بھی بتایا کہ سفر کے دوران ان کی بیٹی نے مختلف ثقافتوں اور لوگوں سے میل جول کے ذریعے بہت کچھ سیکھا، جس سے وہ مستقبل میں مزید سفر کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔\اس سفر کا اختتام ایک ایسے تجربے کے ساتھ ہوا جو عثمان مختار اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ انہوں نے اس سفر کے دوران سیکھے گئے اسباق، تجربات اور یادوں کو سراہا، اور اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔ عثمان مختار نے اس سفر کے دوران اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں مزید تفریحی اور متاثر کن مواد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ عثمان مختار نے اس سفر کو اپنی زندگی کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے مداح بھی اس سفر سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ مجموعی طور پر، عثمان مختار کا خاندانی سفر ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا جس نے ان کے خاندان کو مضبوط کیا اور ان کے مداحوں کے ساتھ ان کے رشتے کو مزید گہرا کیا
