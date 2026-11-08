عثمان خواجہ کا سنڈ پیپر گیٹ انکشافات، کرکٹ آسٹریلیا کا دفاع
کرکٹر عثمان خواجہ نے اپنے خود نوشت میں دعویٰ کیا ہے کہ 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں گیند کی حالت خراب کرنے کے معاملات پورے ٹیم میں پھیلے ہوئے تھے، جس پر کرکٹ آسٹریلیا نے انکوائری کے نتائج کی تردید کی ہے۔
بڑی کرکٹ شخصیات اور سابقہ اوپنر بیٹسمین عثمان خواجہ نے اپنے نئے خود نوشت کی کچھ اشاعت شدہ قطعات کے ذریعے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو کرکٹ آسٹریلیا کی 2018 کی انکوائری کے نتائج کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف 2018 کی ٹیسٹ سیریز کے دوران گیند کی حالت کو غلط طریقے سے خراب کرنے کی بحث کا دائرہ کار تین کھلاڑیوں تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ پوری ٹیم میں پھیلا ہوا تھا۔
عثمان خواجہ کے انکشافات اور کرکٹ آسٹریلیا کا ردعمل
عثمان خواجہ کا کہنا ہے کہ 2018 میں جنوبی افریقہ کی زمیں پر کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز کے دوران ٹیم میں گیند کو رگڑنے یا اس پر زور دینے کے طریقوں پر کھلے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کی جاتی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان گفتگو میں صرف بیٹسمین، بولر یا اسٹاف شامل نہیں تھے بلکہ یہ گفتگو ہر کھلاڑی تک پھیلی ہوئی تھی۔Also readAmazon says its increasing pay for contracted delivery drivers
انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ عمل صرف تین کھلاڑیوں کا انفرادی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ پورے اسکواڈ کا مشترکہ خیال تھا جس میں ہر فرد شامل تھا۔ عثمان خواجہ، جنہوں نے آسٹریلیا کی نمائندگی کرتے ہوئے 88 ٹیسٹ میچ کھیلے، نے شائع ہونے والی معلومات کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انسانی رویے اور کھیل کے قوانین کی خلاف ورزی کے موضوع پر پورے اسکواڈ میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔
سنڈ پیپر گیٹ اسکیول کا تاریخی پس منظر اور قانونی کارروائی
مارچ 2018 میں کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کے دوران آسٹریلوی کھلاڑیوں کی جانب سے گیند کے ساتھ ریت کے کاغذ (سنڈ پیپر) استعمال کرنے کے واقعے کو سنڈ پیپر گیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ کرکٹ آسٹریلیا کے لیے ایک بڑی سالمات اور اقدار کی بحران کی شکل میں سامنے آیا تھا جس نے قومی ٹیم کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔
اس تنازعے کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے فوری طور پر ایک جامع انکوائری کا آغاز کیا جس کے نتائج کے تحت سٹیو اسمتھ، ڈیوڈ وارنر اور کیمران بینکرافٹ کو سزا سنائی گئی۔ ان تینوں کھلاڑیوں پر کھیل سے عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی اور انہیں سنگین اخلاقی ناکامی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا جبکہ ہیڈ کوچ ڈیرن لیہmann نے براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا لیکن پھر بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔
ذمہ دار ادارے کا موقف اور مستقبل کے اقدامات
کرکٹ آسٹریلیا نے عثمان خواجہ کے دعووں کے فوری ردعمل میں ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے اپنی 2018 کی تحقیقاتی کارروائی کی مضبوطی کا دفاع کیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ انکوائری کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ گیند خراب کرنے کے عمل کی پری ویئر (پیشگی آگاہی) صرف تین مخصوص کھلاڑیوں تک ہی محدود تھی اور دیگر کسی بھی کھلاڑی کو اس سے خبر نہیں تھی۔
ادارے کے عہدیداروں نے کہا کہ تا تاریخ تمام متعلقہ معلومات کو مناسب طریقے سے زیر غور لایا گیا ہے اور وہ اپنے سالمات کے عمل کے نتائج پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو متعلقہ ثبوت پیش کرنے کے لیے مسلسل موقع ملتا رہا ہے اور یہ راستہ مستقبل میں بھی کھلا رہے گا۔
قائدانہ ردعمل اور میڈیا کی تجزیاتی گزرش
آسٹریلوی ٹیم کے موجودہ کپتان پٹ کمنز، جو خود وہی بولر تھے جنہوں نے کیپ ٹاؤن کے مشہور زمانہ ٹیسٹ میچ میں حصہ لیا تھا، نے حال ہی میں عثمان خواجہ کی کتاب سے متعلق افواہوں کو مسترد کیا ہے۔ کمنز نے دعویٰ کیا کہ اس خود نوشت کی اشاعت سے ٹیم میں مزید کوئی اضافی طوفان یا تنازعہ پیدا نہیں ہوگا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ خود نوشت شنبہ کو سڈنی مورننگ ہرلڈ میں اشاعت شدہ قطعات کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ اس سے قبل بھی یہ بات چلتی رہتی تھی کہ ٹیم کے اندر کی کلچرل خامیاں ہیں، لیکن عثمان خواجہ کے نئے بیانات نے اس بحث کو نیا موڑ دیا ہے اور سوالیہ نشان اب بھی کرکٹ آسٹریلیا کے تاریخی فیصلوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔
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