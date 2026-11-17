عدالت نے PML-N کے ایم پی اے نعیم ایاز کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے
راولپنڈی کورٹ نے پی ایم ایل این کے ایم پی اے نعیم ایاز اور دو دیگر افراد کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔
راولپنڈی کی ایک عدالت نے پی پی 95 سے تعلق رکھنے والے پی ایم ایل این ایم پی اے نعیم ایاز کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس قانونی کارروائی میں نعیم ایاز کے علاوہ دو دیگر افراد کے خلاف بھی گرفتاری کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ راولپنڈی کورٹ نے باقاعدہ سنا کر عملی شکل دی ہے۔
عدالتی فیصلے کی تفصیلات
راولپنڈی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے دوران متعلقہ چارج شیٹس اور ثبوتوں کا جائزہ لیا۔ عدالت نے سماعت کے دوران تمام فریقین کی دلائل کا غور سے جائزہ لیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے واضح طور پر گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔Also readPML-N MPA Jaleel Ahmed Sharaqpuri meets PTI Punjab leadership
کاروباری رہنماؤں کا وزیر اعظم سے ملاقات
اس اہم قانونی پیشرفت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (ایس ایم ایس) کے نمائندوں سے اہم ملاقات کی۔ لہور چیمبر آف کمرسی اینڈ انڈسٹری کے صدر علی حسام اصغر نے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایس ایم ایس کے سامنے آنے والی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ایک موثر ماحول تیار کر رہی ہے۔
ایک ونڈو سہولت اور برآمدات
علی حسام اصغر نے مزید وضاحت کی کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی فروغ کے ذریعے ہی نوکریوں کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے صوبائی، ضلعی اور برآمدی سطح پر ایس ایم ایس کے مسائل حل کرنے کو اپنی ترجیح قرار دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایس ایم ایس کے لیے ایک ونڈو سہولت کا نظام قائم کیا جائے گا۔ لہور چیمبر نے حکومتی ان اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
تجارتی رہنماؤں کا مؤقف
برآمد کنندہ اور سابق ہنزا چیمبر آف کمرسی اینڈ انڈسٹری کے صدر ندیم العالم کا کہنا تھا کہ کاروباری حلقے برآمدات میں اضافے کے لیے مضبوط حکومتی حمایت کی توقع رکھتے ہیں۔ ہیمانی گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر علی عباس کھکو نے اس ملاقات کو مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے برآمد کنندگان کے مسائل غور سے سنے۔
صنعتی زون اور پراسپوزلز
علی عباس کھکو نے بتایا کہ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو ضروری ہدایات جاری کی ہیں اور کاروباری برادری کی پیش کردہ تجاویز کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کمرسی اینڈ انڈسٹری کے صدر خوار حسین سپال نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم ایس ایم ایس کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے مستقل کوششیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کاروباری نمائندوں کی پیش کردہ تجاویز کو مدنظر رکھ کر فیصلے کریں گے۔
ٹریڈنگ ورلڈ کے سی ای او اسفندیار مندوخیل نے اس ملاقات کو ایک صنعتی زون کی ضرورت کو اجاگر کرنے کا موقع قرار دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کاروباری نمائندوں کی شرکت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف تجارتی ایسوسی ایشنز اور نجی سیکٹر کی تنظیموں نے اپنی تجاویز اور مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے ہیں۔
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