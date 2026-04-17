عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس: ٹیکس مقدمات کے بروقت فیصلوں کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ

چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں ٹیکس مقدمات کے بروقت فیصلوں، ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ اور کارکردگی میں بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ ایف بی آر کے آئی ٹی ونگ کو ڈیٹا مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جبکہ ہائیکورٹس میں ڈائریکٹر سطح کے افسران نامزد کیے جائیں گے۔
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیرصدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹیکس سے متعلقہ مقدمات کے فیصلوں میں تیزی لانے، مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانے اور مجموعی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وزیراعظم کے ٹاسک فورس کے چیئرمین شاد محمد خان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے چیئرمین نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ، مختلف ہائی کورٹس کے نامزد کردہ ججز نے
بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں اپنی بصیرت کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران، چیف جسٹس پاکستان نے اس امر پر زور دیا کہ ٹیکس تنازعات کا مؤثر اور بروقت تصفیہ نہ صرف عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے بلکہ ملکی حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانے اور شفافیت کو فروغ دینے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جب تک ٹیکس کے معاملات جلد اور انصاف کے ساتھ نمٹائے نہیں جائیں گے، تب تک معاشی ترقی اور خوشحالی کو خاطر خواہ فروغ نہیں مل سکے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فورم کو اپنے حالیہ ایک اہم فیصلے سے آگاہ کیا، جس میں انہوں نے ٹیکس مقدمات کے التوا کی راہ میں حائل روایتی اور طریقہ کار سے متعلقہ رکاوٹوں کی نشاندہی کی اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اصلاحی تجاویز پیش کیں۔ ان کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کا مقصد عدالتی کارروائی کو تیز تر بنانا اور وکلاء و فریقین کے لیے عمل کو آسان بنانا تھا۔ اجلاس میں شریک ہائی کورٹس کے ججز نے بھی ٹیکس مقدمات کے دائرہ کار میں آنے والے مسائل اور موجودہ طریقہ کار میں موجود خامیوں پر روشنی ڈالی اور ان کی اصلاح کے لیے قیمتی تجاویز پیش کیں۔ ان کی جانب سے پیش کردہ تجاویز میں عدالتی عملہ کی تربیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کیس مینجمنٹ کے بہتر نظام کو اپنانے جیسے اہم نکات شامل تھے۔ ان تجاویز کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکس مقدمات کو جلد از جلد نمٹایا جا سکے اور عدالتی نظام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ اجلاس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ٹیکس معاملات کے مؤثر انتظام اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پر مبنی ایک جامع اور جدید ڈیٹا بیس کی تیاری پر بھی غور کیا گیا۔ اس ڈیٹا بیس کی تیاری کا مقصد ملک میں ٹیکس قوانین کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کی صورتحال کا ایک واضح اور درست ریکارڈ رکھنا ہوگا۔ اس موقع پر ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ونگ کو متعلقہ ٹیکس مقدمات سے متعلقہ تمام ڈیٹا کو مرتب اور منظم کرنے کی خصوصی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ قدم ٹیکس مقدمات کے تجزیہ اور ان کے بروقت فیصلوں میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی ہر ہائی کورٹ میں ٹیکس مقدمات کے خصوصی سیکشن قائم کیے جائیں گے اور ان سیکشنز کی سربراہی کے لیے ڈائریکٹر سطح کے تجربہ کار افسران کو نامزد کیا جائے گا۔ ان افسران کی تعیناتی کا مقصد ٹیکس مقدمات کے انتظام کو بہتر بنانا اور ان کی بروقت سماعت کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہ اقدام ٹیکس کے نظام کو مزید موثر اور شفاف بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے
