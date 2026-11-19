عدالت عظمیٰ نے پی پی ایس سی امیدواروں کے تعینات ہونے کے احکامات بحال کر دیے
فڈرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پی پی ایس سی کے امیدواروں کے تعینات ہونے کے احکامات بحال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر ثبوت اور قانونی کارروائی کے تعیناتی منسوخ نہیں کی جا سکتی، تفصیلات پڑھیں۔
فیڈرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن (پی پی ایس سی) کے امیدواروں کی تجاویز واپس لینے کے خلاف درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے اہم حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ امتحانی پرچوں کی لیک کی شبہات کی بنا پر بغیر ثبوت اور قانونی کارروائی کے امیدواروں کو سزا دی نہیں جا سکتی۔ جسٹس علی باقر نجافی نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے ان امیدواروں کے حق میں رائے دی جن کی تعیناتی منسوخ کی جا چکی تھی۔
فیصلے کی بنیادی تفصیلات اور میکانزم
عدالت عالیہ نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ امیدواروں کی تجاویز کو محض عمومی شبہات یا امتحانی پرچوں کی لیک کے تخوف کی بنا پر واپس نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ قانونی تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ پی پی ایس سی نے مالیات کے محکمے میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ اور اینٹی کرپشن ایسٹبلشمنٹ میں انسپکٹر سمیت مختلف عہدوں کے لیے بھرتی کے امتحانات اور انٹرویوز منعقد کیے تھے۔ ان امتحانات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مختلف سرکاری عہدوں کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔Also readفتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، آرمی راکٹ فورس کمانڈ کو تقویت
فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کے طور پر منتخب امیدوار پہلے ہی تعینات ہو چکے تھے اور تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ دوسری جانب، انسپکٹر کے عہدوں کے لیے 7 دسمبر 2020 کو تجویز کردہ امیدواروں کی تعیناتی باقی تھی۔ امتحانی پرچوں کی لیک کے الزامات کے بعد پنجاب اینٹی کرپشن ایسٹبلشمنٹ نے تحقیقات شروع کیں، جس کے بعد کمیشن نے ان تمام تجاویز کو واپس لے لیا تھا۔ متعلقہ محکموں نے ان امیدواروں کی خدمات کو بھی ختم کر دیا جن کی پہلے ہی تعیناتی عمل میں آ چکی تھی۔
فریقین کے موقف اور قانونی دلائل
درخواست گزاروں نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کا نام دیا نہیں گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الزام زدہ پرچوں کی لیک میں ان کی ملوث ہونے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ سرکاری وکیل نے استدلال کیا کہ تحقیقات نے سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا تھا اور کمیشن نے ریگولیشن 26 اور 63 کے تحت عوامی مفاد کی خاطر تجاویز واپس لیں اور نئے امتحانات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔
تاہم، عدالت نے دیکھا کہ ریگولیشن 63 کا مقصد صرف اہلیت، امتحانی نتائج یا میرٹ لسٹ میں ہونے والی غلطیوں کی درستگی تھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ کمیشن کا 7 اپریل 2021 کو جاری کردہ خط اینٹی کرپشن ایسٹبلشمنٹ کی رپورٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں صرف پی پی ایس سی کے چار ملازمین کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کمیشن کے اپنے ملازمین کی شبہ زدہ کرپشن کی وجہ سے امیدواروں کو سزا دی نہیں جا سکتی۔
شہریوں پر اثرات اور آئندہ کے اقدامات
فیصلے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ درخواست گزاروں کی اہلیت کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا اور ان کے الزام میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ریکارڈ میں موجود نہیں تھا۔ عدالت نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ امیدواروں کو شوز کوز نوٹس، جواب دینے کا موقع یا سماعت کے بغیر سزا دی گئی۔ ایسی سزا جو شہرت زدہ الزامات جیسے کہ امتحانی پرچوں کی لیک پر مبنی ہو، اس کے لیے مناسب نوٹس اور قانونی کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر مستقبل میں کسی امیدوار کے خلاف پرچوں کی لیک یا غیر اخلاقی ذرائع استعمال کرنے کا کوئی ثبوت سامنے آتا ہے تو کمیشن اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ تاہم، ایسی کارروائی ریگولیشن 25 سمیت متعلقہ قوانین کے مطابق ہونی چاہیے اور متاثرہ امیدواروں کو منصفانہ اور شفاف سماعت کا موقع دیا جانا ضروری ہے۔ عدالت نے زور دے کر کہا کہ عوامی مفاد، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، کسی ادارے کو قانونی اختیارات سے زیادہ طاقت نہیں دے سکتا۔
عدالت نے بالآخر درخواستوں کو منظور کیا اور امیدواروں کی تجاویز واپس لینے کے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اس فیصلے سے ان امیدواروں کو فائدہ ہوگا جن کی خدمات کو بغیر مناسب قانونی کارروائی کے ختم کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ سرکاری اداروں میں شفافیت اور انصاف کے اصولوں کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے، جہاں انتظامی کارروائی کو مکمل طور پر قانونی دائرہ کار میں رہ کر ہی کی جائے۔
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