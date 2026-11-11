عدالت نے جے یو آئی اسلام آباد امیر کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا
عدالتی حکم کے مطابق جے یو آئی اسلام آباد کے امیر کو 15 دنوں کے لیے جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے جبکہ فواد چوہدری قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
عدالتی حکم کے تحت جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما اور اسلام آباد کے امیر کو 15 دنوں کے لیے جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، جو کہ ایک اہم قانونی کارروائی ہے۔ اس فیصلے کے بعد سیاسی حلقوں میں مختلف تجزیات سامنے آ رہے ہیں اور اس واقعے کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
قومی حکومت اور صوبائی تقسیم کا مطالبہ
پاکستان تحریک انصاف کے سابق لیڈر فواد چوہدری نے جمعرات کو زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں قومی حکومت کی تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی انتظامی ساخت میں سب سے پہلا قدم چھوٹے صوبائی یونٹس کی تشکیل ہونا چاہیے۔ فواد چوہدری نے واضح کیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے تاکہ قومی حکومت کی تشکیل ممکن ہو سکے۔Also readپاکستان میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس، طالبان کو دعوت نہیں
انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قومی حکومت کی تشکیل سنٹرل الیکٹرانک کمیشن آف پاکستان (ECP) کے زیر اہتمام ہونے والے سینیٹ انتخابات سے قبل ہونی ضروری ہے۔ فواد چوہدری نے یاد دلایا کہ پہلے نوومبر میں ریفرینڈم (حوالہ جاتی ووٹنگ یا رائے شماری) کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کا مقصد چھوٹے صوبے بنانا تھا۔ تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ جب دسمبر کا مہینہ آ جائے گا تو پھر صوبوں کی تشکیل ممکن نہیں ہوگی۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پر تنقیدی حملے
اس موقع پر فواد چوہدری نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پر سخت تنقید کی اور ان پر صوبائی بجٹ کی غیر ذمہ دارانہ استعمال کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف صوبے کے 11 ارب روپے کی لاگت والا طیارہ ذاتی استعمال کے لیے خریدا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب دیگر وسائل کو لاپتاپس کی تقسیم یا بے معنی سڑکیں بنوانے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مریم نواز شریف کو ایک چیلنج بھی پیش کیا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ اگر مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتی ہیں اور لاہور سے صوبائی انتخابات میں میدان میں آتی ہیں، تو وہ اپنی سیکیورٹی بانڈ کھو دیں گی۔ یہ بیان سیاسی محاذ آرائی میں اضافے کا سبب بنا ہے اور مخالفین نے اسے ذاتی حملہ قرار دیا ہے۔
سیاسی پس منظر اور مستقبل کے اقدامات
اس تناظر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عدالتی حکم کے تحت جے یو آئی اسلام آباد کے امیر کو 15 روزہ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، جو کہ ایک سنگین قانونی موڑ ہے۔ اس دوران فواد چوہدری کا مؤقف ہے کہ ابھی وقت ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور صوبائی تقسیم کا معاملہ حل کیا جائے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ بیانات آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والے اہم سیاسی واقعات کی سمت طے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر سینیٹ انتخابات اور صوبائی تقسیم کے حوالے سے جاری بحث میں ان کا کردار اہم ہوگا۔
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