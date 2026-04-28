عدلیہ کی آزادی کو خطرہ: ٹی ٹی اے پی کا ججوں کی تبادلیوں پر شدید ردعمل

تحریک تحفظ آئین پاکستان (ٹی ٹی اے پی) نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی حالیہ تبادلیوں کو عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے اس فیصلے کو اختیارات کے علیحدگی کے آئینی اصول کی خلاف ورزی قرار دیا اور حکومت پر عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا۔ اپوزیشن اتحاد نے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے موقف کی حمایت کی ہے۔
اسلام آباد: تحریک تحفظ آئین پاکستان ( ٹی ٹی اے پی ) نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی حالیہ تبادلیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے ایک سرکاری بیان میں اس تبادلی کو اختیارات کے علیحدگی کے آئین ی اصول کی خلاف ورزی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ یہ عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع کرنے کی کوشش ہے۔ اتحاد نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے پرانی حکمت عملیوں کو دوبارہ جنم دے سکتے ہیں، بشمول عدالتی تبادلوں جیسے انتظامی اقدامات۔ ٹی ٹی اے پی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی 'جبری تبادلی' کو مسترد کرتے ہوئے اس فیصلے کی فوری از سر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا اور قانونی برادری سے عدالتی اداروں کی سالمیت اور آزادی کے دفاع کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ اس کے علاوہ، ٹی ٹی اے پی نے اسلام آباد بار اور بار کونسل سے عدلیہ کی ساکھ کی حفاظت میں فعال طور پر حصہ لینے اور غیر آئین ی اقدامات کا مقابلہ کرنے کی درخواست کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف ہے کہ یہ تبادلیاں نہ صرف عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں بلکہ آئین کے تحت قائم کردہ جمہوری نظام کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ وہ بغیر کسی خوف یا دبائو کے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھ سکے۔ ٹی ٹی اے پی نے واضح کیا کہ اگر عدلیہ کو انتظامیہ کے دباؤ میں لایا گیا تو عوام کا قانون اور عدل پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ججوں کی تبادلیوں کا فیصلہ شفاف ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹی ٹی اے پی نے یہ بھی کہا کہ ججوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور انہیں کسی بھی قسم کے انتقامی کارروائیوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ دریں اثنا، اپوزیشن اتحاد نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا موقف قانون میں درج آئین ی اصولوں کے مطابق ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ چیف جسٹس آفریدی نے عدلیہ کی آزادی اور سالمیت کی حفاظت کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور اسے کسی بھی قسم کے دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے دفاع کے لیے ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ اس کے خلاف سخت ردعمل ظاہر کریں گے۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ حکومت ججوں کی تبادلیوں کے فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور عدلیہ کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی جمہوریت کی بنیاد ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے اس بات کا اظہار تشویش بھی کیا کہ یہ تبادلیاں مستقبل میں مزید سیاسی مداخلتوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے عدلیہ پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا تو یہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو کمزور کر دے گا۔ ٹی ٹی اے پی نے قانونی برادری، سول سوسائٹی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ غیر آئین ی اقدامات سے باز آئے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی حفاظت کرنا ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے یہ بھی کہا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے دفاع کے لیے ہر ممکنہ قانونی اور سیاسی手段 استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کریں گے۔ ٹی ٹی اے پی نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ آئین کی حکمرانی کا احترام کرے.
