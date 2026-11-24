عراق کے وزیراعظم نے کردوں کے تیل کے علاقوں پر مرکزیت کا حکم دیا
عراق کے وزیراعظم علی الزیدی نے کردوں کے کنٹرول والے تیل کے میدانوں اور سرحدوں پر وفاقی کنٹرول کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جو علاقائی تعلقات کو مزید کشیدہ کر رہا ہے۔
عراق کے وزیراعظم علی الزیدی نے منگل کو اعلان کیا کہ فوجداری اور تیل کے شعبوں میں کردوں کے کنٹرول والے علاقوں پر مکمل وفاقی کنٹرول لاگو کیا جائے گا۔ ان کے حکم نامے کے تحت دیالہ، کرکوک، صلاح الدین اور نینہہ کے چار صوبوں میں واقع تیل کے میدانوں اور سرحدی چیک پوسٹوں کی نگرانی اب براہ راست مرکز کی جانب سے کی جائے گی۔
تیل اسمگلنگ کیخلاف کارروائی اور اس کا مقصد
اس فیصلے کی بنیادی وجہ ایران سے وابستہ ملیشیا گروپ کربلا حزب اللہ کی سرگرمیوں پر کنٹرول اور ہفتہ ہفتہ لاکھوں ڈالرز کمانے والے تیل کی سمگلنگ کے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق، ریاستی ملکیت والی شمالی تیل کمپنی کے ذریعے پیدا ہونے والے تیل کو کرکوک اور سلیمانیه سے ایران اور آگے افغانستان کی طرف غیر قانونی طور پر بھیجا جاتا تھا۔Also readFederal cabinet approves sugar sector deregulation policy
کردوں کی مخالفت اور آئینی تنازعہ
کردستان علاقائی حکومت کے وزیراعظم مسرو بارزانی نے اس حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کوسٹیتوشن کی خلاف ورزی ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز فوج کو کردستان بھیج کر تیل کے کنوؤں اور ہوائی اڈوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جبکہ علاقائی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ آئینی حقوق کے تحت اپنے وسائل کا انتظام کرے گی۔
علاقائی طاقتوں کے درمیان نئی کشیدگی
وزیراعظم علی الزیدی کا یہ قدم ایرانی ملیشیاؤں اور کرد رہنماؤں جیسے دو طاقتور گروہوں کے درمیان براہ راست تقابل کی طرف لے جا رہا ہے۔ چیتھم ہاؤس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عراقی حکومت اپنے اندرونی انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تاکہ تباہی سے بچا جا سکے، جبکہ کرد رہنما مسرو بارزانی کا موقف ہے کہ موجودہ پیغامات واضح نہیں ہیں اور مسئلے کا آئینی بنیادوں پر حل نکالا جائے۔
ماضی کے تنازعات اور مستقبل کا خطرہ
2003 میں صدام حسین کے اقتدار سے برخاست ہونے کے بعد سے بغداد اور کردستان کے درمیان تیل اور سرحدوں پر کنٹرول کو لے کر لمبے عرصے سے تنازعات جاری ہیں۔ جب سابق وزیراعظم نے ایرانی ملیشیاؤں کے خلاف کارروائی کی تو ان کے گھر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وزیراعظم علی الزیدی کی یہ کارروائی انتہائی خطرناک ہے اور اس سے شہری جہتی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔
عسکری اور سیاسی اثرات کا تجزیہ
سیاستی تجزیہ نگار حمزا مصطفى کے مطابق، وزیراعظم علی الزیدی نے سیاسی مذاکرات اور لچکدار رویے کو ترجیح دینے کے بجائے سخت موقف اپنایا ہے۔ امریکی افواج کے ستمبر میں انخلاء کے بعد کردوں کی سیاسی اثر و رسوخ کم ہو گئی ہے، جس سے مرکز کے لیے کردستان کے علاقوں کو مکمل کنٹرول میں لینا آسان ہو گیا ہے، لیکن اس سے علاقائی استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
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