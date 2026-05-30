عرفات منہاس پہلے پاکستانی بنے جس نے ون ڈے ڈیبیو پر پانچ وکٹیں لینے کی تاریخ رکھی

عرفات منہاس نے اپنے ڈیبیو میچ میں 32 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کیا گیا۔
پاکستان کے لیفٹ آرم اسپنر عرفات منہاس نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے ڈیبیو پر پانچ وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں عرفات منہاس نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیبیو میچ میں آسٹریلوی بیٹسمینوں کو گھما کر رکھ دیا، انہوں نے ڈیبیو میچ میں تاریخی کارکردگی دکھاتے ہوئے 32 رنز دے کر 5 شکار کیے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں عرفات منہاس نے جادوئی طور پر آسٹریلیا کے 5 بلے بازوں کو پویلین بھیج دیا اور ان کی تباہ کن بولنگ کی بدولت آسٹریلیا کی مضبوط بیٹنگ لائن 200 رنز پر بکھر گئی۔ یہ پاکستان ٹیم کا 1000واں ون ڈے میچ تھا۔ پاکستان ایک ہزار ون ڈے میچز کھیلنے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے جبکہ پاکستان گزشتہ دو ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا کو شکست دے چکا ہے۔ پاکستان کے عرفات منہاس نے میتھیو شارٹ، جوش انگلس، مارنس لبوشین اور کیمرون گرین جیسے بڑے کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ یاد رہے کہ ذاکر خان نے 1984 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ڈیبیو پر 4 وکٹیں حاصل کی تھیں جبکہ عبدالقادر نے 1983 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 4 وکٹیں اپنے نام کی تھیں
