عرینا سابالینکا گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں

دنیا کے نمبر ایک ٹینس کھیلنے والی عرینا سابالینکا نے کہا کہ وہ گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرکے زیادہ پیریمیئم منگنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کھیلنے والوں کے حقوق کے لیے یہ ایک ہی طریقہ ہے۔
دنیا کے نمبر ایک ٹینس کھیل نے والی عرینا سابالینکا نے منگلوار کو کہا کہ وہ گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرکے زیادہ پیریمیئم منگنے کے لیے تیار ہیں۔ روم (AFP) – دنیا کے نمبر ایک ٹینس کھیل نے والی عرینا سابالینکا نے منگلوار کو کہا کہ وہ گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرکے زیادہ پیریمیئم منگنے کے لیے تیار ہیں۔ 'میں محسوس کرتی ہوں کہ شو ہمارے پر ہے۔ ہمارے بغیر کوئی ٹورنامینٹ نہیں ہوتا اور کوئی تفریحی پروگرام نہیں ہوتا،' چار بار گرینڈ سلم جیتنے والی نے ایٹلی میں ایٹلیان اوپن کے پریس کانفرنس میں کہا۔ 'میں سوچتی ہوں کہ کسی وقت ہم بائکٹ کریں گے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ہی ہمارے حقوق کے لیے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔' 'ہمارے لڑکیاں آسان طور پر ایک ساتھ آ کر یہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں کہ کھیل نے والوں کے لیے بہت غیر عادلہ ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کسی وقت یہ بات آئ گی۔' پچھلے سال تقریبا سب سے بڑے کھیل نے والے نے چار گرینڈ سلم کے مالکوں کو دو خط لکھے تھے جن میں پیریمیئم میں اضافہ، کھیل نے والوں کے فلاح و رفاہ کے لیے فنڈ میں سرمایہ کاری، ریٹائرمنٹ اور مادرنٹی فوائد میں بہتری، اور اپنے فیصلوں میں شامل ہونے کی ضرورت بیان کی گئی تھی۔ خطوں نے 22 فیصد سرمایہ میں حصہ رکھنے کا هدف رکھا تھا، جو مردوں کی ATP ٹور اور خواتین کی WTA ٹور کے نو مشترکہ 1000 سطح کے ایونٹس کے ساتھ گرینڈ سلم کو یکساں کر دیتا ہے۔ تاہم پولینڈ کی ایگا سویٹیک، چار بار فرینچ اوپن سنگلز چیمپیئن، کا کہنا ہے کہ ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرنا 'کچھی حد تک شدید ہے'۔ 'میں حقیقت میں سب سے اہم چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ حکمرانی کرنے والے اداروں کے ساتھ مناسب موازنہ اور بحث و مباحثہ ہو، تاکہ ہم بات کرنے اور شاید معاہدہ کرنے کے لیے کچھ جگہ حاصل کریں،' سویٹیک نے کہا، جو ویمبرلڈن اور امریکی اوپن بھی جیت چکی ہیں۔ 'آشا ہے کہ رولینڈ گاروس سے پہلے ایسی بات بننے کی موقعیت ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے چلتی ہیں۔' منگلوار کو، کھیل نے والے نے ایک بیان میں کہا کہ فرینچ اوپن نے پچھلے مہینے 9.
5 فیصد پیریمیئم میں اضافہ کی خبر دی تھی، جو کافی نہیں تھی۔ تاہم کل پیریمیئم میں صرف 5.4 فیصد اضافہ آیا تھا، کھیلنے والوں کا حصہ 14.3 فیصد تک کم ہوا تھا۔ یہ تخمینہ کیا گیا ہے کہ اس سال کے درآمدات 400 ملین یورو سے زائد ہوں گے، کھیلنے والوں کا حصہ اب بھی 15 فیصد سے کم ہے۔
