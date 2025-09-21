عزیز آباد میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ، ایک ملزم زخمی

کراچی کے علاقے عزیز آباد میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ دوسرا بغیر کسی چوٹ کے گرفتار۔ قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری۔
عزیز آباد کے علاقے میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ مقابلہ یاسین آباد قبرستان کے قریب الخلیج ٹاور، بلاک 8 عزیز آباد کے علاقے میں ہوا۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مطابق، فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت تیمور ولد سکندر علی کے نام سے ہوئی۔ دوسرا ملزم، عظیم ولد انور، بغیر کسی چوٹ کے گرفتار ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے ایک 30 بور کا پستول، گولیاں، ایک موٹر سائیکل، ایک چھینا ہوا موبائل فون اور دو
استعمال شدہ موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ دوسرے ملزم کو تفتیش کے لیے تھانے لے جایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور ملزمان کے ماضی کے ریکارڈ کی بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ عزیز آباد میں ہونے والا یہ واقعہ، علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کارروائیوں کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ پولیس اس واقعے کی تفصیلی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اس میں ملوث دیگر افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔ علاقہ مکینوں میں اس واقعے کے بعد خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے اور وہ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ پولیس کی جانب سے عوام کو یقین دلایا گیا ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید برآں، پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں
