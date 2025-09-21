عزیزآباد میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ، ملزم گرفتار

کراچی کے علاقے عزیزآباد میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔
عزیزآباد کے علاقے میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہ واقعہ یاسین آباد قبرستان کے قریب الخلیج ٹاور، بلاک 8 عزیزآباد میں پیش آیا۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مطابق، فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی شناخت تیمور ولد سکندر علی کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسرے ملزم عظیم ولد انور کو بغیر کسی چوٹ کے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ سامان میں ایک 30 بور پسٹل بمعہ
راؤنڈز، ایک موٹر سائیکل، ایک چھینا ہوا موبائل فون اور دو استعمال شدہ موبائل فون شامل ہیں۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ دوسرے ملزم کو تھانے لے جایا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزمان کے ماضی کے ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ فائرنگ کا واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب شہر میں جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ علاقے میں سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور پولیس کی گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا مقصد شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا اور جرائم پیشہ افراد کا قلع قمع کرنا ہے۔\واقعے کے بعد، پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کی متعدد ٹیمیں مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں اور مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پولیس نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے اور انہیں کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی اطلاع دینے کی درخواست کی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف زیرو ٹالرینس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور کسی بھی قسم کے غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پولیس کی جانب سے علاقے میں قائم کردہ ناکوں پر چیکنگ کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے اور آنے جانے والوں کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور جرائم کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر توجہ نہ دیں اور صرف مستند ذرائع سے حاصل کردہ معلومات پر یقین رکھیں۔ پولیس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رہے اور شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔\اس واقعے نے ایک بار پھر شہر میں امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے اور پولیس کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کرے۔ عزیزآباد کے علاقے میں فائرنگ کا یہ واقعہ ایک سنگین جرم ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری اور موثر کارروائی کرنی چاہیے۔ شہریوں کو اپنی حفاظت کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے۔ پولیس کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کس قدر بے خوف ہو چکے ہیں اور انہیں قانون کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایسی کارروائیاں کرے جس سے ان کے حوصلے پست ہوں اور وہ دوبارہ جرم کرنے سے ڈریں۔ اس کے علاوہ، شہریوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے چوکس رہنا چاہیے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دینی چاہیے۔ عزیزآباد کے علاقے میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک الارمنگ سگنل ہے اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے پولیس اور شہریوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ شہر کو جرائم سے پاک کیا جا سکے
