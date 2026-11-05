عسکروت کو حکومت بنانے کا امکان، نتن یاہو کی حمایت کم ہوئی
اسرائیل میں صدر ہرزوک کے مشوروں کے بعد مشترکہ فہرست نے عدیئیل عسکروت کی حمایت کا اعلان کیا ہے جبکہ متحدہ تورو جیوڈزم نے نیتن یاہو کی حمایت واپس لے لی ہے۔
تل ابیب (اے ایف پی) - اسرائیل میں صدارتی مشاورتوں کے بعد سیاسی صورتحال میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ یروشلم میں صدر آئسک ہرزوک نے 27 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد دوسرے دن بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں جاری رکھی ہیں۔
یہ بات اب واضح ہو رہی ہے کہ نہ بینیامین نتن یاہو اور نہ ہی عدیئیل عسکروت نے اکثریت حاصل کی ہے۔ صدر ہرزوک اکیلے فیصلہ کریں گے کہ کس شخص کو نئی حکومت بنانے کا اختیار دیا جائے، تاہم روایات کے مطابق جس شخص کو زیادہ جماعتوں کی سفارش ملے گی، اسی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
اشتراکی فہرست کی تاریخی حمایت
اسرائیل کی سب سے بڑی عرب فہرست، جسے اشتراکی فہرست بھی کہا جاتا ہے، نے جمعرات کو سرکاری طور پر اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت بنانے کے لیے عدیئیل عسکروت کی حمایت کرے گی۔ اس اعلان نے نیتن یاہو کو شکست دینے کے عسکروت کے مواقع کو نمایاں طور پر بہتر بنا دیا ہے۔
اشتراکی فہرست کے ایک بیان میں واضح کیا گیا کہ وہ آج شام کو صدر ہرزوک کو مطلع کرے گی کہ وہ عدیئیل عسکروت کو حکومت بنانے کا ٹاسک سونپنے کی سفارش کرتی ہے۔ اس فہرست نے انتخابات میں 11 نشستیں حاصل کی ہیں جو اسے کلیدی کردار بناتی ہیں۔
مذہبی جماعت کا نیتن یاہو سے فاصلہ
اس دوران متحدہ تورو جیوڈزم، جو گزشتہ پانچ الیکشن میں نیتن یاہو کی حمایت کرتی رہی ہے، نے صدر ہرزوک کے ساتھ اپنی میٹنگ میں نیتن یاہو کی دوبارہ سفارش کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جماعت، جس نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں، نے صدر کو بھی بتایا کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی رکن کو حکومت بنانے کے لیے نامزد نہیں کرے گی۔
یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب نیتن یاہو کو ایک مہذب مذہبی اتحادی جماعت کا حمایت کھو گئی ہے۔ متحدہ تورو جیوڈزم کے رکن اسماعیل پندرُس نے بیان دیا کہ ان کا فوری مقصد تورو کے طلباء کے فوجی خدمات سے استثنیٰ کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔
فوجی خدمات سے استثنیٰ کا تنازع
عدیئیل عسکروت، جو سابقہ فوجی سربراہ ہیں اور قومی یکجہتی بحال کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، فوجی خدمات سے استثنیٰ کے خاتمے پر سختی سے اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس، متحدہ تورو جیوڈزم اور شاס جیسی دیگر انتہائی مذہبی جماعتیں مذہبی طلباء کے لیے فوجی خدمات سے استثنیٰ برقرار رکھنے پر زور دے رہی ہیں۔
نیتن یاہو نے جنگوں کے دوران اس استثنیٰ کو برقرار رکھا ہے لیکن اسے قانون کی شکل نہیں دی ہے، جس سے سیکولر اسرائیلیوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ مشاہدہ کاروں کا کہنا ہے کہ متحدہ تورو جیوڈزم کا یہ حکمت عملی زیادہ تر نیتن یاہو کو سزا دینے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ ان کی آؤٹ پوت کو یقینی نہیں سمجھا جا سکتا۔
حکومت بنانے کا وقت اور سیاسی حساب
صدر ہرزوک جب کسی رکن پارلیمنٹ کو میڈیٹ دیں گے، تو اس کے پاس حکومت بنانے کے لیے 28 دن ہوں گے، جس میں 14 دن کی توسیع بھی ممکن ہے۔ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہرزوک کسی دوسرے شخص کو یہ ذمہ داری سونپیں گے۔
نیتن یاہو کے بلاک میں نئی پارلیمنٹ میں 53 نشستیں ہیں، جبکہ عسکروت کے بلاک میں 48 نشستیں ہیں۔ عرب اکثریتی جماعتوں نے نیتن یاہو کے سخت گیر حقیقت پر غصے کی وجہ سے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ عسکروت عرب جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے اوویگدور لیبرمان جیسے دوسرے اتحادیوں کا حمایت کھونے کا خطرہ ہے۔
نیتن یاہو نے مخالفت کے ساتھ عرب رکن پارلیمنٹ کے ساتھ اتحاد کے امکان پر سخت حملے کیے ہیں۔ انہوں نے ہفتہ کے دن ایک ویڈیو میں بیرونی قوتوں کے ذریعے انتخاب میں مداخلت کے شبہات ظاہر کیے ہیں۔
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