عطاء اللہ تارڑ کا سعودی سفیر سے ملاقات، میڈیا اور ثقافتی تعاون پر زور
وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے سعودی سفیر راجع بن طامی البقمی سے ملاقات میں میڈیا، ثقافت اور سیاحت کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطاء اللہ تارڑ نے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر راجع بن طامی البقمی سے باقاعدہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کا اہم ترین مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور عوامی روابط کو مزید مضبوط بنانا اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے نئے راستے تلاش کرنا تھا۔ عطاء اللہ تارڑ نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اپنی تعیناتی پر دل کی گہرائی سے مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ محبت کی عکاسی کی۔
دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی بلندی
اس ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اب نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، جس کی بنیاد تاریخی، مذہبی اور عوامی سطح پر بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ تعلق محض سفارتی یا سیاسی سطح پر محدود نہیں بلکہ کئی نسلوں پر محیط ہے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہری رشتے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ ان دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور حکمت عملیاتی شراکت داری کا ایک مضبوط نمونہ ہے، جو باہمی اعتماد کا ثبوت ہے۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
میڈیا اور ثقافتی شعبے میں تعاون
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے میڈیا، ثقافت، ڈرامہ، موسیقی، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی۔ عطاء اللہ تارڑ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی ڈرامے خاندانی اقدار، مشرقی روایات اور اسلامی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، لہذا انہیں سعودی عرب میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، موسیقاروں اور ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والوں کے وفود کے باہمی تبادلے کی تجویز پیش کی، تاکہ ثقافتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
سعودی قیادت کی تبدیلی اور پاکستان کا کردار
وفاقی وزیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی متحرک قیادت میں سعودی عرب میں آئی معاشی اور ثقافتی تبدیلیوں کی قدر کی۔ انہوں نے سعودی شہر العلا میں سیاحت کے فروغ اور الدرعیہ کی تاریخی و ثقافتی اہمیت کو جدید انداز میں اجاگر کرنے کو سعودی قیادت کے روشن وژن کی نمایاں مثالیں قرار دیا۔ عطاء اللہ تارڑ نے پاکستان کو سیاحت کے حوالے سے بے پناہ قدرتی حسن اور تاریخی مقامات کا حامل ملک قرار دیتے ہوئے سعودی میڈیا نمائندوں، سیاحوں اور ڈیجیٹل انفلوئنسرز کو پاکستان کے مختلف سیاحتی مقامات کے دورے کی دعوت دی۔
غلط معلومات اور فیکٹ چیکنگ پر مشترکہ کارروائی
ملاقات میں غلط معلومات اور منفی پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے مشترکہ کارروائی کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ عطاء اللہ تارڑ نے فیکٹ چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنانے اور مشترکہ ثقافتی اقدار کی عکاسی کرنے والا مواد تیار کرنے میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی، جس میں دونوں ممالک کے فوکل پرسنز اور تکنیکی ٹیمیں شامل ہوں گی۔ انہوں نے سعودی سفیر کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے عوامی آگاہی اور اہم حکومتی اقدامات کی تشہیر کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔
فرمان علی خان اور پاکستانی شہریوں کی قربانیاں
وفاقی وزیر نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی شہری فرمان علی خان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قربانی کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ فرمان علی خان نے 2009 میں جدہ میں سیلاب کے دوران متعدد افراد کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی، جس نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی ایک روشن مثال قائم کی۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے عوامی سطح کے رشتوں کی مضبوطی کی گواہی دیتا ہے اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک زندہ مثال ہے۔
سوشل میڈیا پر کامیابی اور سعودی سفیر کا جواب
عطاء اللہ تارڑ کے مطابق وزیراعظم فیول ریلیف سکیم کے حوالے سے جاری سوشل میڈیا پوسٹ کو 80 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا، جو ڈیجیٹل مواصلات کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر سعودی سفیر راجع بن طامی البقمی نے پاکستان اور سعودی عرب کے مضبوط برادرانہ تعلقات، باہمی اعتماد، احترام اور سیاسی و عسکری تعاون کو قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے ثقافتی تقریبات، فنون، ادب اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان رشتے مزید گہرے ہونے کا امکان ہے۔
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