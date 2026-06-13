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عطاء اللہ تارڑ کا افریقہ ڈے پر مشترکہ ثقافتی فورم قائم کرنے کی تجویز

سیاسی News

عطاء اللہ تارڑ کا افریقہ ڈے پر مشترکہ ثقافتی فورم قائم کرنے کی تجویز
افریقہ ڈےعطاء اللہ تارڑپاکستان افریقہ تعلقات
📆13/06/2026 9:44 am
📰ExpressNewsPK
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وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے ہیپی افریقہ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افریقی ثقافت، موسیقی اور ورثے کے فروغ کے لیے مشترکہ فورم تشکیل دینے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے پاکستان اور افریقہ کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کو سراہا اور انگیج افریقہ پالیسی کے تحت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ہیپی افریقہ ڈے کے موقع پر ایک پر وقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افریقہ ڈے صرف ایک جشن نہیں بلکہ مشترکہ تاریخ اور مشترکہ امنگوں کی یاددہانی ہے۔ انہوں نے اس دن کو تنوع، ثقافتی ہم آہنگی اور افریقی براعظم کی عظیم روایات و اقدار کے اعتراف کا دن قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی کی بنیاد نوآبادیاتی دور کے مشترکہ تجربے پر قائم ہے، جس نے دونوں خطوں کو یکجہتی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افریقہ آج تبدیلی کے دور سے گذر رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی، تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ عالمی معیشت کا ایک متحرک مرکز بن رہا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے اس سال کو پانی کے پائیدار سال قرار دیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانی ہی زندگی ہے اور یہ تصور وادی سندھ کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھنے والی تہذیب نے ہمارے تاریخی اور ثقافتی تشخص کو تشکیل دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے افریقی ثقافت، موسیقی اور ورثے کے فروغ کے لیے مشترکہ فورم تشکیل دینے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ پاکستان افریقی قبائل کی روایات اور ان کی ہم آہنگی سے سیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے افریقی کھیلوں کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور افریقی کھلاڑی اولمپکس سمیت بین الاقوامی مقابلوں میں ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی انگیج افریقہ پالیسی کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ سیاسی ، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افریقہ میں اپنے سفارتی نیٹ ورک کو وسعت دی ہے اور تجارت، تعلیم، صحت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا ہے۔ وزیر موصوف نے نیلسن منڈیلا کے افریقہ کے خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افریقہ کی کہانی حوصلے اور بلند عزم کی کہانی ہے اور پاکستان اس سفر میں افریقی اقوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے تمام افریقی ممالک کو افریقہ ڈے کی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ دونوں خطوں کے درمیان دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ تقریب میں افریقی سفیروں اور معززین نے شرکت کی اور پاک افریقہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے افریقی ثقافت کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا کہ افریقہ کے جغرافیائی تنوع نے اسے دنیا کا ایک منفرد خطہ بنایا ہے۔ انہوں نے سرینگیٹی کے سوانا، صحارا کے صحرا اور کانگو کے بارانی جنگلات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان ان قدرتی عجائبات سے متاثر ہے۔ وزیر موصوف نے موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے پائیدار استعمال جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے افریقی ممالک کے ساتھ مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افریقہ کو اپنی مشترکہ تاریخ اور اقدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کرنی چاہیے.

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ہیپی افریقہ ڈے کے موقع پر ایک پر وقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افریقہ ڈے صرف ایک جشن نہیں بلکہ مشترکہ تاریخ اور مشترکہ امنگوں کی یاددہانی ہے۔ انہوں نے اس دن کو تنوع، ثقافتی ہم آہنگی اور افریقی براعظم کی عظیم روایات و اقدار کے اعتراف کا دن قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی کی بنیاد نوآبادیاتی دور کے مشترکہ تجربے پر قائم ہے، جس نے دونوں خطوں کو یکجہتی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افریقہ آج تبدیلی کے دور سے گذر رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی، تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ عالمی معیشت کا ایک متحرک مرکز بن رہا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے اس سال کو پانی کے پائیدار سال قرار دیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانی ہی زندگی ہے اور یہ تصور وادی سندھ کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھنے والی تہذیب نے ہمارے تاریخی اور ثقافتی تشخص کو تشکیل دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے افریقی ثقافت، موسیقی اور ورثے کے فروغ کے لیے مشترکہ فورم تشکیل دینے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ پاکستان افریقی قبائل کی روایات اور ان کی ہم آہنگی سے سیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے افریقی کھیلوں کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور افریقی کھلاڑی اولمپکس سمیت بین الاقوامی مقابلوں میں ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی انگیج افریقہ پالیسی کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افریقہ میں اپنے سفارتی نیٹ ورک کو وسعت دی ہے اور تجارت، تعلیم، صحت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا ہے۔ وزیر موصوف نے نیلسن منڈیلا کے افریقہ کے خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افریقہ کی کہانی حوصلے اور بلند عزم کی کہانی ہے اور پاکستان اس سفر میں افریقی اقوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے تمام افریقی ممالک کو افریقہ ڈے کی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ دونوں خطوں کے درمیان دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ تقریب میں افریقی سفیروں اور معززین نے شرکت کی اور پاک افریقہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے افریقی ثقافت کی خوبصورتی کو سراہا اور کہا کہ افریقہ کے جغرافیائی تنوع نے اسے دنیا کا ایک منفرد خطہ بنایا ہے۔ انہوں نے سرینگیٹی کے سوانا، صحارا کے صحرا اور کانگو کے بارانی جنگلات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان ان قدرتی عجائبات سے متاثر ہے۔ وزیر موصوف نے موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے پائیدار استعمال جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے افریقی ممالک کے ساتھ مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افریقہ کو اپنی مشترکہ تاریخ اور اقدار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کرنی چاہیے

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افریقہ ڈے عطاء اللہ تارڑ پاکستان افریقہ تعلقات ثقافتی ہم آہنگی انگیج افریقہ پالیسی

 

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