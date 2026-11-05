عطا اللہ تارڑ: جعلی خبروں کے خلاف قوانین مضبوط، ڈیجیٹل محاذ پر کریمنل ایکٹ کا اطلاق
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ جعلی خبروں اور سائبر کرائمز کے خاتمے کے لیے حکومت نے قوانین سخت کیے ہیں۔ پیکا ایکٹ کا نفاذ صرف الیکٹرانک جرم پر ہوگا۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل فضا میں جرائم کو روکنے کے لیے قانونی فریم ورک کو سخت کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں ہے اور یہ قانون صرف الیکٹرانک جرم سے متعلق ہے۔
معرکہ حق میں بھارتی فیک نیوز کا جواب
عطا اللہ تارڑ نے ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام 29 ویں پائیدار ترقی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر میں جعلی اور غیر مصدقہ خبریں سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ معرکہ حق کے دوران بھارت کی جانب سے من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی تھیں جبکہ پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری سے جواب دیا۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کردار
وزیر اطلاعات نے وضاحت کی کہ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے تاکہ تصدیق شدہ معلومات درست صارفین تک پہنچائی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ معلومات کے پھیلاؤ سے زیادہ اس کی تصدیق ضروری ہے اور ٹک ٹاک پہلا پلیٹ فارم ہے جس نے اے آئی لیبلنگ متعارف کرائی۔
جنریشن زی اور سوشل میڈیا کی مہارت
عطا اللہ تارڑ نے اعتراف کیا کہ معرکہ حق کے دوران جنریشن زی نے سوشل میڈیا پر کمال مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر انسان کو جعلی خبر سے متعلق چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں اے آئی کا مثبت استعمال یقینی بنانا ہوگا۔
سائبر کرائمز کے خلاف نیشنل ایجنسی
مصنوعی ذہانت کے منفی استعمال اور سائبر کرائمز کے خاتمے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی قائم کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے زور دے کر کہا کہ سوشل میڈیا مواد کے لیے ریگولیٹری اور لیگل فریم ورک نہایت ضروری ہے تاکہ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔
پییکا ایکٹ کا نفاذ اور حقوق
انہوں نے واضح کیا کہ پیکا ایکٹ کا اطلاق صرف الیکٹرانک کرائم پر ہوتا ہے اور آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی بات کی۔
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