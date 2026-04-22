عظیم کامیڈین معین اختر کی 15 ویں برسی، مداحوں کی جانب سے خراج تحسین

لیجنڈری اداکار اور مزاحیہ فنکار معین اختر کی 15 ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں ان کے فنی سفر، مشہور ڈراموں اور فن کی دنیا میں ان کی گراں قدر خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
پاکستان کے لیجنڈری کامیڈی ن معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 15 برس بیت چکے ہیں اور آج ان کی 15 ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہونے والے معین اختر نے 16 سال کی عمر میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر بہت کم وقت میں برصغیر کے مقبول ترین فنکار کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ ان کی فنکارانہ زندگی چار دہائیوں پر محیط ہے جس میں انہوں نے اسٹیج اور ٹیلی ویژن پر اپنی اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ وہ نہ صرف اردو بلکہ
انگریزی، سندھی، پنجابی، میمنی، پشتو، گجراتی اور بنگالی زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے جس کا اظہار وہ اکثر اپنے مختلف کرداروں میں کیا کرتے تھے۔ معین اختر کی کامیڈی صرف ہنسنے ہنسانے تک محدود نہ تھی بلکہ وہ سماجی مسائل کو انتہائی لطیف انداز میں طنز کا نشانہ بناتے تھے، جو عام آدمی کی زندگی کی عکاسی کرتا تھا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں روزی، انتظار فرمائیے، بند روڈ، آنگن ٹیڑھا، اسٹوڈیو ڈھائی، اسٹوڈیو پونے تین، یس سر نو سر اور عید ٹرین شامل ہیں۔ خاص طور پر ڈرامہ سیریل روزی میں ان کا بطور خاتون کردار نبھانا پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک یادگار باب ہے۔ ان کی انور مقصود کے ساتھ جوڑی فن کی دنیا میں ایک مثال سمجھی جاتی ہے، جن کے ساتھ انہوں نے مشہور ٹاک شو لوز ٹاک کی 400 سے زائد اقساط میں مختلف کردار نبھا کر دنیا بھر میں موجود اردو دان طبقے کو محظوظ کیا۔ معین اختر کا انداز بیان، چہرے کے تاثرات اور کسی بھی کردار میں ڈھل جانے کی صلاحیت انہیں اپنے ہم عصر فنکاروں میں منفرد بناتی تھی۔ مشکل سے مشکل سماجی حالات میں بھی انہوں نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں اور ایک ایسے دور کی بنیاد رکھی جس میں کامیڈی کو ایک باوقار مقام حاصل ہوا۔ حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1996 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور 2011 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ان کا کام آج بھی نئی نسل کے لیے ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے مداح نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار بھارت اور دنیا بھر میں موجود ہیں جو آج بھی ان کے پرانے پروگرام دیکھ کر ان کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ معین اختر کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا شاید ہی کبھی پر ہو سکے، مگر ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی برسی کے موقع پر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس عظیم فنکار کی خدمات سے آگاہ رہ سکیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری کیے بغیر مزاح کی نئی جہتیں متعارف کروائیں اور ہمیشہ شائستگی کو اپنے فن کا محور بنایا
معین اختر کامیڈی پاکستانی ڈرامے فنی خدمات برسی
