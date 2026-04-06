عفت عمر کا علی ظفر پر سنگین الزامات: پیغامات کا ثبوت اور وضاحت کا مطالبہ

اداکارہ عفت عمر نے گلوکار علی ظفر پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس پیغامات کا ثبوت موجود ہے اور وہ علی ظفر سے وضاحت طلب کر رہی ہیں۔ اس معاملے نے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔
ویب ڈیسک: عفت عمر کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پیغامات کا ثبوت موجود ہے اور وہ علی ظفر سے وضاحت طلب کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق، سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں، عفت عمر نے علی ظفر کے ارادوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں یا کسی مشہور شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے پیسے لیے ہیں تو پھر آپ، علی ظفر ، آٹھ سال تک مجھے محبت اور احترام کے پیغامات کیوں بھیجتے رہے؟ پیغامات موجود ہیں، لہذا میں یہ بات گھڑ نہیں رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں یا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کرائے
پر رکھی گئی ہوں، تو بتائیں علی ظفر، آپ نے مجھے اتنے سالوں تک محبت اور احترام کے پیغامات کیوں بھیجے؟ پیغامات ثبوت ہیں، لہذا میں یہ بات نہیں بنا رہی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ آپ نے حج کے دوران میرے لیے دعا کی اور میری بیٹی کی شادی کے لیے دعائیں بھیجیں۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کے اس پوسٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے جو وہ متضاد نمونہ قرار دیتی ہیں - الزامات کے باوجود دعائیں اور برکتیں بھیجنا۔ اس بیان نے آن لائن ایک بحث چھیڑ دی ہے، جس میں بہت سے مداح اور سوشل میڈیا صارفین اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب تک، علی ظفر نے عفت عمر کے الزامات پر کوئی عوامی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
