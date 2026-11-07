علامہ اقبال کی فکر اور پاکستان کی قومی ضروریات
9 نومبر علامہ اقبال کی سالگرہ پر پاکستان کے موجودہ چیلنجز، تعلیمی اصلاحات اور قومی خودی کی بحالی کے حوالے سے گہری جہتوں کا جائزہ۔
9 نومبر محض علامہ محمد اقبال کی سالگرہ منانے کا دن نہیں بلکہ یہ پاکستان کی قومی شناخت، فکری سمت اور اجتماعی کردار کا جائزہ لینے کا ایک اہم موقع ہے۔ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو محض شاعری کے ذریعے متاثر نہیں کیا بلکہ انھیں یکجا سیاسی تشخص اور آزاد مستقبل کا شعور بھی عطا کیا۔ وہ ایک ایسے دور میں بیداری کا پیغام لے کر آئے جب مسلمان سیاسی انتشار، معاشی پسماندگی اور فکری جمود کا شکار تھے۔ ان کا بنیادی درس یہ تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی خودی، خود اعتمادی اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا حوصلہ پیدا نہ کرے۔
اقبال کا تصورِ پاکستان اور ریاستی اقدار
1930 کے خطبہ الہٰ آباد میں اقبال نے مسلمانان ہند کے لیے الگ سیاسی وحدت کا تصور پیش کیا تھا۔ ان کا مقصد محض ایک نئی ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں مسلمان اپنی تہذیبی، مذہبی، سیاسی اور فکری شناخت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقبال کے نزدیک ریاست کی اصل کامیابی اس کے رقبے، فوجی طاقت یا معاشی وسائل سے نہیں بلکہ اس کے اخلاقی کردار، عدل و انصاف، علم و دانش اور انسانی وقار کے تحفظ سے متعین ہوتی ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
تعلیمی نظام اور خودی کا فلسفہ
اقبال کی فکر میں تعلیم اور علم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور وہ ایسی تعلیم کے حامی تھے جو انسان میں تحقیق، تخلیق، تنقیدی شعور اور اخلاقی ذمے داری پیدا کرے۔ آج پاکستان کو سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک معیاری تعلیم کی فراہمی کا درپیش ہے کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈگریوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن تحقیق، سائنسی جستجو، تخلیقی صلاحیت اور عملی مہارتوں کے حوالے سے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ترقی کا راستہ علم، تحقیق، جدید ٹیکنالوجی، مضبوط اداروں اور میرٹ کے احترام سے ہو کر گزرتا ہے۔
نوجوانوں کا کردار اور قومی ذمے داری
آج مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انقلاب اور جدید سائنسی علوم دنیا کی معیشت اور سیاست کو تبدیل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو اس تبدیلی کا محض تماشائی نہیں بلکہ فعال حصہ دار بننا ہوگا۔ اقبال کا شاہین بلند پرواز کے ساتھ ساتھ خودداری، جرات اور بلند مقاصد کی علامت بھی ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہی اعتماد دینا ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کی مضبوطی کا اصل انحصار اس کے اداروں اور شہریوں کے کردار پر ہوتا ہے۔
موجودہ چیلنجز اور مستقبل کا راستہ
اقبال ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے تھے جہاں انصاف، مساوات، دیانت داری اور انسانی احترام کو بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ آج ہمیں اپنے اجتماعی رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قانون کی بالادستی، میرٹ، شفافیت، برداشت اور اختلافِ رائے کا احترام کسی مہذب معاشرے کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اقبال کی فکر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فرد کی تعمیر کے بغیر معاشرے کی تعمیر ممکن نہیں۔ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ہمیں ایسے شہری، ایسے رہنما اور ایسے ادارے درکار ہیں جن کی بنیاد دیانت، اہلیت اور قومی ذمے داری پر ہو۔
عملی اقدامات اور قومی تجدید
پاکستان کی سب سے بڑی قوت اس کی نوجوان آبادی ہے لیکن نوجوانوں کو محض یومِ اقبال کی تقریبات میں شرکت، تقاریر سننے اور اشعار پڑھنے تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ انھیں معیاری تعلیم، روزگار کے مواقع، تحقیق کی سہولتیں، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ ہمیں نوجوانوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کسی ایک حکومت، کسی ایک ادارے یا کسی ایک طبقے سے وابستہ نہیں بلکہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمے داری ہے۔
فکری ورثہ اور قومی خود اعتمادی
اقبال کو صرف شاعری کی حد تک محدود کرنا ان کے فکری مقام کے ساتھ ناانصافی ہے کیونکہ ان کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی قومی کمزوریوں کا اعتراف کریں، اپنی ترجیحات درست کریں اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پاکستان آج جن چیلنجز سے دوچار ہے ان میں معاشی عدم استحکام، سیاسی تقسیم، تعلیمی پسماندگی، ادارہ جاتی کمزوریاں اور قومی اعتماد کا فقدان نمایاں ہیں۔ ان مسائل کا حل کسی ایک تقریر، ایک نعرے یا ایک شخصیت کے انتظار میں نہیں بلکہ اجتماعی عزم، دیانت دار قیادت اور مسلسل قومی جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ اقبال نے ہمیں صرف خواب دیکھنا نہیں سکھایا بلکہ منزل کا شعور، خودی، عمل اور بلند حوصلے کا پیغام دیا۔ اب یہ ہماری ذمے داری ہے کہ ہم ان کے خواب کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔
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