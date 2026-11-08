علامہ اقبال کی 149ویں سالگرہ: سال بھر جاری رہنے والی تقریبات کا آغاز
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے علامہ اقبال کی 149ویں سالگرہ کی سال بھر جاری رہنے والی تقریبات کا اعلان کیا، جن میں بین الاقوامی کانفرنسیں، تحقیقی سیمینار اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ حکومتِ پاکستان علامہ اقبال کی 149ویں یومِ ولادت کی مناسبت سے سال بھر جاری رہنے والی تقریبات کا آغاز کرے گی۔ وزیراعظم کے مطابق یہ تقریبات پیر کے روز سے شروع ہوں گی اور اگلے سال 9 نومبر کو اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ پیغام وزیراعظم شہباز شریف نے یومِ اقبال کے موقع پر جاری کیا، جو علامہ محمد اقبال کی پیدائش کے دن یعنی 9 نومبر 2026 کو منایا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک جامع پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں بین الاقوامی کانفرنسیں، علمی و تحقیقی سیمینار، ادبی میلے، نمائشیں، تعلیمی مقابلے اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ ان اقدامات کا مقصد علامہ اقبال کے فکری ورثے کو محفوظ رکھنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا بتایا گیا ہے۔Also readMy statement regarding constitutional option was misinterpreted: Attorney general
علامہ اقبال کی فکری و سیاسی بصیرت کیا تھی
وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا اور انہیں اپنی الگ قومی شناخت کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی ترغیب دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسی الگ شناخت کے شعور نے مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد میں مرکزی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ایک آزاد وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔
وزیراعظم نے علامہ اقبال کو مشرق کا شاعر قرار دیتے ہوئے ان کی غیر معمولی فکری وسعت اور گہری دانش کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ ان کے مطابق علامہ اقبال کا فلسفہ آج بھی نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کے ذہنی افق کو وسیع کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انہیں اسلامی تعلیمات کے ایک نمایاں فلسفی کے طور پر یاد کیا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی گہری فکری جہات کا جائزہ لیا۔
خودی اور شاہین کا تصور نوجوانوں کے لیے
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال کا تصورِ خودی سکھاتا ہے کہ افراد اور قومیں خود آگاہی، بامقصد جدوجہد اور روحانی بالیدگی کے ذریعے اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ان کے مطابق علامہ اقبال نوجوانوں پر غیر معمولی اعتماد رکھتے تھے اور انہیں قوم کے مستقبل کے معمار سمجھتے تھے۔
وزیراعظم نے علامہ اقبال کے شاہین کے تصور کو حوصلے، آزادی، بلند پروازی اور مسلسل بہتری کی جستجو سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ اقبال کی فکر تعلیمی اداروں، قومی مکالمے اور ترقیاتی ترجیحات کا فعال اور لازمی حصہ رہے۔ وزیراعظم کے مطابق فکری بیداری، کردار سازی اور اجتماعی تجدید قومی اہداف کا لازمی حصہ ہونے چاہئیں۔
امن، رواداری اور امتِ مسلمہ کی یکجہتی
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال کی فکر امن، سماجی ہم آہنگی، رواداری اور انصاف کو پائیدار قومی ترقی کے ستون قرار دیتی ہے۔ ان کے مطابق اقبال کا فلسفہ نفرت، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور امتیازی سلوک کی واضح نفی کرتا ہے۔
بین الاقوامی سطح پر وزیراعظم نے کہا کہ علامہ اقبال کا مسلمانوں کے اتحاد، عالمگیر بھائی چارے اور پُرامن بقائے باہمی کا پیغام آج بھی گہری اہمیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق اسی فکری بصیرت کی روشنی میں پاکستان امتِ مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیتا رہے گا اور بین الاقوامی تنازعات کے پُرامن حل کی حمایت جاری رکھے گا۔
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