علاقائی امن کے لیے پاکستان کا عزم: ڈپٹی وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس

ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان کے امن و استحکام کے لیے پرعزم رہنے کا اظہار کیا گیا۔
پاکستان کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم رہنا، ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو بتایا کہ ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان کے امن اور استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں فارن سیکرٹری امینہ بلوچ اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی جنہوں نے اہم علاقائی پیشرفتوں اور سفارتی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان کے مطابق، پاکستان نے خطے میں استحکام کو یقینی بنانے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنی عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے زیر التوا مسائل کے حل اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے مکالمات اور سفارتکاری کو بنیادی اوزار کے طور پر اہمیت پر زور دیا۔ افسران نے یقین دلایا کہ پاکستان پرامن حل کی حمایت اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حصص داروں کے ساتھ اپنی مثبت تعامل برقرار رکھے گا۔ اجلاس علاقائی امن کے لیے پاکستان کے سنجیدہ عزم کا مظہر ہے، خاص طور پر موجودہ پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیش نظر۔ اجلاس میں خاص طور پر افغانستان، بھارت اور ایران کے ساتھ تعلقات پر گہری گفتگو ہوئی، اور ان ممالک کے ساتھ باہمی مفاد کے لیے تعاون کے مواقعوں پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ، وسطی ایشیا کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر بھی بحث کی گئی۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے اور اسے قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ احترام اور مساوات کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ اجلاس میں یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ پاکستان بین الاقوامی فورمز پر اپنی پوزیشن کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے اور عالمی مسائل پر فعال طور پر حصہ لے سکتا ہے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی اور مہاجرت جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ ڈپٹی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وزارت خارجہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر گہری نظر رکھے اور پالیسیوں کو بروقت اپ ڈیٹ کرتی رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت خارجہ کو سفارتی حلوں کو فروغ دینے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے تمام دستیاب سفارتی چینلز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اجلاس کے اختتام پر، ڈپٹی وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرعزم ملک ہے جو خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی جانب سے علاقائی تعاون اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ملک تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور مکالمات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس اجلاس سے یہ پیغام واضح ہوتا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک مثبت اور تعمیراتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ امن اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد علاقائی اور بین الاقوامی امن کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ پالیسی پاکستان کے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ضروری ہے.
