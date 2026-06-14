علی ظفر نے مسسی ساگا میں ریکارڑ توڑ کنسرٹ کیا

پاکستانی گلوکار علی ظفر نے مسسی ساگا کے سیلیبریشن اسکوائر میں 45,000 سے زائد شائقین کے سامنے پرفارم کیا، جہاں انہوں نے نئے اور پرانے گانے پیش کیے اور اتحاد اور باہمی احترام کے پیغامات دیے۔
پاکستانی سپر اسٹار علی ظفر نے ہفتے کی رات مسسی ساگا کے سیلیبریشن اسکوائر میں ایک ریکارڑ توڑ ہجوم کے سامنے پرفارم کیا، جہاں اندازاً 45,000 شریک اس کھلے میدان میں جمع ہوئے اور ارد گرد کے علاقوں تک پھیل گئے۔ ایونٹ کے منتظمین کے مطابق، ہجوم اسکوائر سے بہت آگے تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈیوک آف یارک بلیوارڈ کے کچھ حصے اور ملحقہ لیونگ آرٹس سینٹر کے میدان کو بند کرنا پڑا تاکہ اضافی لوگوں کو جگہ دی جا سکے۔ منتظمین نے اسے سیلیبریشن اسکوائر پر ہونے والے سب سے بڑے کنسرٹ کے سامعین کے طور پر بیان کیا۔ یہ مفت اوپن ایئر کنسرٹ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں جنوبی ایشیائی ڈائسپورا کے سب سے متنوع اور کثیر النسل اجتماعات میں سے ایک تھا۔ بچوں اور نوجوان خاندانوں سے لے کر نوعمروں، کام کرنے والے پیشہ ور افراد اور بزرگوں تک، سامعین پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور وسیع تر جنوبی ایشیائی ڈائسپورا کی کمیونٹیز پر مشتمل تھے۔ خاندان، طلبہ اور کمیونٹی گروپس نے اسکوائر کے ہر کونے اور آس پاس کی سڑکوں کو بھر دیا، پہلے نوٹ سے لے کر آخری انکور تک ناچتے اور گاتے رہے۔ تقریباً دو گھنٹے پرفارم کرتے ہوئے، ظفر نے شو کا آغاز ہائی انرجی گانے "رینگین" سے کیا اور 20 سے زیادہ گانوں پر مشتمل ایک وسیع سیٹ لسٹ پیش کی۔ ان کے نئے البم "روشنی" کے گانے، بشمول ٹائٹل ٹریک "روشنی"، "ماماسیٹا" اور "رکسانہ"، کو پہلی بار لائیو پرفارم کیا گیا۔ کنسرٹ میں ظفر کے کچھ بڑے ہٹ گانے بھی شامل تھے، جیسے "چنو"، "مستی" اور "چل دل میرے"، کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مشہور بالی ووڈ اور علاقائی گانے بھی۔ شام کا سب سے یادگار لمحہ "جھوم" کے دوران آیا، جب ہزاروں سامعین نے اپنے فون کی فلیش لائٹس سے وینو کو روشن کیا، جس سے سیلیبریشن اسکوائر روشنی کا سمندر بن گیا۔ جوش و خروش اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب ظفر اسٹیج سے اتر کر ہجوم میں شامل ہو گئے، جس سے مداحوں نے زوردار داد دی۔ موسیقی کے علاوہ، ظفر نے اس پلیٹ فارم کو اتحاد، شناخت اور باہمی احترام کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پرفارمنس کے درمیان سامعین سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے ثقافتی جڑوں کو اپنانے اور افہام و تفہیم اور شمولیت کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ظفر نے کہا، "ہم ایک انسانیت ہیں۔ ہم دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، اپنی جڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے انتخاب کا احترام ہمیں ایک ساتھ رکھتا ہے۔" انہوں نے خواتین کی اپنے راستے منتخب کرنے کی آزادی، بچوں کے اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کے حق، اور خاندانوں میں بات چیت اور افہام و تفہیم کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی۔ کنسرٹ کا اختتام ایک طویل جشن کے ساتھ ہوا جب ہزاروں مداحوں نے آخری گانوں کے ساتھ گایا، جس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جسے بہت سے شرکاء نے تاریخی قرار دیا۔ مسسی ساگا شو کی کامیابی کے بعد، ظفر اگست اور اکتوبر کے دوران اپنے بین الاقوامی دورے کے دوسرے مرحلے کو جاری رکھیں گے، اور آنے والے ہفتوں میں مزید شہروں کا اعلان متوقع ہے.
پاکستانی سپر اسٹار علی ظفر نے ہفتے کی رات مسسی ساگا کے سیلیبریشن اسکوائر میں ایک ریکارڑ توڑ ہجوم کے سامنے پرفارم کیا، جہاں اندازاً 45,000 شریک اس کھلے میدان میں جمع ہوئے اور ارد گرد کے علاقوں تک پھیل گئے۔ ایونٹ کے منتظمین کے مطابق، ہجوم اسکوائر سے بہت آگے تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈیوک آف یارک بلیوارڈ کے کچھ حصے اور ملحقہ لیونگ آرٹس سینٹر کے میدان کو بند کرنا پڑا تاکہ اضافی لوگوں کو جگہ دی جا سکے۔ منتظمین نے اسے سیلیبریشن اسکوائر پر ہونے والے سب سے بڑے کنسرٹ کے سامعین کے طور پر بیان کیا۔ یہ مفت اوپن ایئر کنسرٹ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں جنوبی ایشیائی ڈائسپورا کے سب سے متنوع اور کثیر النسل اجتماعات میں سے ایک تھا۔ بچوں اور نوجوان خاندانوں سے لے کر نوعمروں، کام کرنے والے پیشہ ور افراد اور بزرگوں تک، سامعین پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور وسیع تر جنوبی ایشیائی ڈائسپورا کی کمیونٹیز پر مشتمل تھے۔ خاندان، طلبہ اور کمیونٹی گروپس نے اسکوائر کے ہر کونے اور آس پاس کی سڑکوں کو بھر دیا، پہلے نوٹ سے لے کر آخری انکور تک ناچتے اور گاتے رہے۔ تقریباً دو گھنٹے پرفارم کرتے ہوئے، ظفر نے شو کا آغاز ہائی انرجی گانے "رینگین" سے کیا اور 20 سے زیادہ گانوں پر مشتمل ایک وسیع سیٹ لسٹ پیش کی۔ ان کے نئے البم "روشنی" کے گانے، بشمول ٹائٹل ٹریک "روشنی"، "ماماسیٹا" اور "رکسانہ"، کو پہلی بار لائیو پرفارم کیا گیا۔ کنسرٹ میں ظفر کے کچھ بڑے ہٹ گانے بھی شامل تھے، جیسے "چنو"، "مستی" اور "چل دل میرے"، کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مشہور بالی ووڈ اور علاقائی گانے بھی۔ شام کا سب سے یادگار لمحہ "جھوم" کے دوران آیا، جب ہزاروں سامعین نے اپنے فون کی فلیش لائٹس سے وینو کو روشن کیا، جس سے سیلیبریشن اسکوائر روشنی کا سمندر بن گیا۔ جوش و خروش اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب ظفر اسٹیج سے اتر کر ہجوم میں شامل ہو گئے، جس سے مداحوں نے زوردار داد دی۔ موسیقی کے علاوہ، ظفر نے اس پلیٹ فارم کو اتحاد، شناخت اور باہمی احترام کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پرفارمنس کے درمیان سامعین سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے ثقافتی جڑوں کو اپنانے اور افہام و تفہیم اور شمولیت کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ظفر نے کہا، "ہم ایک انسانیت ہیں۔ ہم دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، اپنی جڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے انتخاب کا احترام ہمیں ایک ساتھ رکھتا ہے۔" انہوں نے خواتین کی اپنے راستے منتخب کرنے کی آزادی، بچوں کے اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کے حق، اور خاندانوں میں بات چیت اور افہام و تفہیم کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی۔ کنسرٹ کا اختتام ایک طویل جشن کے ساتھ ہوا جب ہزاروں مداحوں نے آخری گانوں کے ساتھ گایا، جس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جسے بہت سے شرکاء نے تاریخی قرار دیا۔ مسسی ساگا شو کی کامیابی کے بعد، ظفر اگست اور اکتوبر کے دوران اپنے بین الاقوامی دورے کے دوسرے مرحلے کو جاری رکھیں گے، اور آنے والے ہفتوں میں مزید شہروں کا اعلان متوقع ہے
علی ظفر کنسرٹ مسسی ساگا پاکستانی موسیقی ڈائسپورا
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