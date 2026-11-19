علی رحمان خان کا نیا ہیئر اسٹائل سوشل میڈیا پر وائرل
پاکستانی اداکار علی رحمان خان کی نئی لکڑی نے صارفین کی توجہ حاصل کر لی، جنہوں نے ان کا موازنہ جان وک اور جان لینن سے کیا۔
پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار علی رحمان خان حال ہی میں ایک تقریب میں اپنے منفرد ہیئر اسٹائل کی وجہ سے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ انہوں نے تقریب میں سوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی دوست اور معروف اداکارہ اریبہ حبیب بھی موجود تھیں۔
علی رحمان خان کا نیا لکڑی اور ردعمل
علی رحمان خان کی اس نئی شکل میں تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آتے ہی صارفین نے ان کا موازنہ ہالی وڈ کی مشہور شخصیات سے شروع کر دیا۔ ان کے لمبے بالوں نے مداحوں کی خاصی توجہ حاصل کی اور ان کی نئی تصویروں پر کثیر تعداد میں تبصرے سامنے آئے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
سوشل میڈیا صارفین نے مختلف انداز میں ان کی تعریف کی اور ان کے نئے روپ کو خوب سراہا۔ ایک صارف نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا یہ جان وک کا پنجاب اینڈ سندھ ٹیلی ویژن سے بلاک شدہ ورژن ہے؟ یہ حوالہ ان کے سخت گیر اور منفرد انداز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور صارف نے انہیں معروف موسیقار جان لینن سے تشبیہ دی۔ اس تشبیہ کا مقصد ان کی موٹی اور لمبی بالوں کی ساخت کو بیان کرنا تھا جو ان کی شخصیت کے ساتھ خوب جھلتی نظر آ رہی تھی۔ یہ تشبیہ ان کی منفرد ظاہری صورت حال کو اجاگر کرتی ہے۔
تقریب میں موجودگی اور ساتھی فنکار
تقریب میں اریبہ حبیب کی موجودگی نے بھی واقعات میں اضافہ کیا کیونکہ وہ علی رحمان خان کی قریبی دوست ہیں۔ دونوں کی یہ جوڑی شوبز انڈسٹری میں کافی مقبول ہے اور ان کی شراکت داری کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے۔ اریبہ حبیب کا بھی اس موقع پر خوبصورت انداز میں موجود ہونا قابل ذکر ہے۔
یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک سادہ ہیئر کٹ یا اسٹائلنگ کا تبدیلی ایک فنکار کی پبلک امیج کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ علی رحمان خان نے اپنی اس منفرد شکل سے ثابت کیا کہ وہ اپنے کرداروں سے ہٹ کر مختلف انداز میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment