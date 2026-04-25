علی ظفر کا شوبز انڈسٹری کے سیاسی ماحول پر ردعمل: کئی بار چھوڑنے کا ارادہ کیا

پاکستان کے نامور گلوکار علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے سیاسی ماحول سے تنگ آ کر کئی بار شوبز چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کا کہنا ہے کہ فن میں سیاست مداخلت انسان کو بدل دیتی ہے۔
پاکستان کے معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے پیچیدہ سیاسی ماحول کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ کئی بار اس شعبے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے علی ظفر نے اپنے دل کی بات بیان کی اور بتایا کہ وہ فن کے ذریعے تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پاکستان سے جو عزت اور محبت ملی ہے، وہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کی بنیادی خواہش صرف اپنے فن کو پروان چڑھانا تھا، لیکن جب شوبز انڈسٹری میں سیاست کا عنصر داخل ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی شخصیت اور کام کرنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے متعدد بار شوبز کی دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا سوچا۔ علی ظفر نے بتایا کہ یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے گہری محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انڈسٹری میں موجود سیاسی رسہ کشی اور گروپ بندی فنکاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کے مطابق، اس ماحول میں کام کرنا اکثر مایوس کن ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو کھل کھیلنے کی بجائے، فنکاروں کو سیاسی حکمت عملیوں میں الجھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان مشکل وقتوں میں ان کے اہلِ خانہ کی حمایت ان کے لیے ایک مضبوط ستون ثابت ہوئی۔ ان کے اہلخانہ نے انہیں نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ ہر مشکل سے نکلنے میں مدد بھی کی۔ علی ظفر نے کہا کہ ان کے اہلِ خانہ کے بغیر وہ ان تمام چیلنجز کا سامنا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے اہلِ خانہ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ ایک فنکار ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ علی ظفر نے حال ہی میں گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف 8 سالہ قانونی تنازع میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تنازع ان کے کیریئر کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک فنکار ہیں بلکہ ایک مضبوط انسان بھی ہیں۔ اس قانونی جنگ نے ابتدائی طور پر ان کے کام کو متاثر کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے پیشہ ورانہ سفر کو جاری رکھا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس تجربے نے انہیں زندگی کے بارے میں ایک نئی سوچ دی اور انہیں اس بات کا احساس کرایا کہ حق کی خاطر لڑنا ضروری ہے۔ علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کو مزید جمہوری اور شفاف بنانا ضروری ہے۔ فنکاروں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور انہیں کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انڈسٹری میں نئی प्रतिभाؤں کو آگے آنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ علی ظفر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں فنکار بلا خوف و خطر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات اور شوبز انڈسٹری کے بارے میں اپنی سوچ کو نوجوان فنکاروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں اور اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ علی ظفر نے واضح کیا کہ وہ شوبز انڈسٹری کو مکمل طور پر چھوڑنے کے بجائے، اس میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فنکار کے طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
پاکستان کے معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے پیچیدہ سیاسی ماحول کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ کئی بار اس شعبے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے علی ظفر نے اپنے دل کی بات بیان کی اور بتایا کہ وہ فن کے ذریعے تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پاکستان سے جو عزت اور محبت ملی ہے، وہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کی بنیادی خواہش صرف اپنے فن کو پروان چڑھانا تھا، لیکن جب شوبز انڈسٹری میں سیاست کا عنصر داخل ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی شخصیت اور کام کرنے کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے متعدد بار شوبز کی دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا سوچا۔ علی ظفر نے بتایا کہ یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے گہری محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انڈسٹری میں موجود سیاسی رسہ کشی اور گروپ بندی فنکاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کے مطابق، اس ماحول میں کام کرنا اکثر مایوس کن ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو کھل کھیلنے کی بجائے، فنکاروں کو سیاسی حکمت عملیوں میں الجھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان مشکل وقتوں میں ان کے اہلِ خانہ کی حمایت ان کے لیے ایک مضبوط ستون ثابت ہوئی۔ ان کے اہلخانہ نے انہیں نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ ہر مشکل سے نکلنے میں مدد بھی کی۔ علی ظفر نے کہا کہ ان کے اہلِ خانہ کے بغیر وہ ان تمام چیلنجز کا سامنا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے اہلِ خانہ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ ایک فنکار ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ علی ظفر نے حال ہی میں گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف 8 سالہ قانونی تنازع میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تنازع ان کے کیریئر کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک فنکار ہیں بلکہ ایک مضبوط انسان بھی ہیں۔ اس قانونی جنگ نے ابتدائی طور پر ان کے کام کو متاثر کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے پیشہ ورانہ سفر کو جاری رکھا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس تجربے نے انہیں زندگی کے بارے میں ایک نئی سوچ دی اور انہیں اس بات کا احساس کرایا کہ حق کی خاطر لڑنا ضروری ہے۔ علی ظفر نے شوبز انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کو مزید جمہوری اور شفاف بنانا ضروری ہے۔ فنکاروں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور انہیں کسی بھی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انڈسٹری میں نئی प्रतिभाؤں کو آگے آنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ علی ظفر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں فنکار بلا خوف و خطر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات اور شوبز انڈسٹری کے بارے میں اپنی سوچ کو نوجوان فنکاروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں اور اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ علی ظفر نے واضح کیا کہ وہ شوبز انڈسٹری کو مکمل طور پر چھوڑنے کے بجائے، اس میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فنکار کے طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں
