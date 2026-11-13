علی پرویز ملک نے معدنیات کی ترقی کے لیے سڑکوں اور ڈیجیٹل میپنگ کو ترجیح دیا
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں ترقی کے لیے سڑک کی رابطہ کار، ڈیجیٹل میپنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو کلیدی ترجیحات قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چاغی اور گوادر کے درمیان بنیادی ڈھانچے کی ترقی جاری ہے تاکہ معدنی وسائل تک رسائی آسان ہو سکے۔
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے سڑک کی رابطہ کار ، ڈیجیٹل میپنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو کلیدی ترجیحات کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چاغی اور گوادر کے درمیان بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جاری اقدامات معدنی وسائل تک رسائی کو بہتر بنانے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر نے بتایا کہ حکومت وسائل کی منتقلی کو آسان بنانے اور نجی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی شمولیت کو متحرک کرنے کے لیے سڑک کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ علی پرویز ملک نے یہ بھی اشارہ دیا کہ حکومت معدنیات کے شعبے کی ترقی کو تیز کرنے اور ملک کے قدرتی وسائل کی مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کی کوشیں جاری ہیں جبکہ سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے ضروری سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر نے یہ بھی وضاحت کی کہ نجی شعبے میں بڑھتی ہوئی شمولیت معدنیات کے انکشاف اور ترقی میں تازہ دم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی اداروں کے ساتھ تعاون اور انفراسٹرکچر کی بہتری ملک کے معدنی شعبے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے نجی شعبے کو مختلف قسم کی رعایات اور سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی توانائیاں اور سرمایہ اس شعبے میں لگائیں۔ وزیر کا ماننا ہے کہ جب نجی شعبہ اس شعبے میں شامل ہوگا تو یہ نہ صرف مقامی وسائل کے استعمال میں اضافہ کرے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ، وزیر پیٹرولیم نے معدنیات کے شعبے کے لیے ڈیجیٹل میپنگ کے اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام وسائل کی نشاندہی کو بہتر بنانے اور ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف انکشاف کے عمل کو تیز کرے گا بلکہ یہ خطرے کو بھی کم کرے گا۔ حکومت کا مقصد ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے معدنیات کے ذخائر کی مکمل اور درست معلومات حاصل کرے۔ اس سے نہ صرف سرکاری تحقیق میں مدد ملے گی بلکہ نجی کمپنیوں کے لیے بھی یہ معلومات دستیاب ہوں گی جو انہیں منصوبہ بندی میں مدد دیں گی۔ وزیر نے یہ بھی بار بار تکرار کی کہ بہتر بنیادی ڈھانچہ، سرمایہ کاری میں آسانی اور نجی شعبے کے ساتھ تعاون پاکستان کے معدنی صنعت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ صرف سرکاری وسائل پر انحصار کرنے کے بجائے نجی شعبے کو متحرک کر کے ہی ملک کی معدنی دولت کو مکمل طور پر ابھارا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد معاشی ترقی کو فروغ دینا اور ملکی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ شفافیت اور قوانین کو آسان بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی اس شعبے میں دلچسپی پیدا ہو۔ اس سے نہ صرف قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔.
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پاکستان کے معدنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے سڑک کی رابطہ کار، ڈیجیٹل میپنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو کلیدی ترجیحات کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چاغی اور گوادر کے درمیان بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جاری اقدامات معدنی وسائل تک رسائی کو بہتر بنانے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر نے بتایا کہ حکومت وسائل کی منتقلی کو آسان بنانے اور نجی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی شمولیت کو متحرک کرنے کے لیے سڑک کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ علی پرویز ملک نے یہ بھی اشارہ دیا کہ حکومت معدنیات کے شعبے کی ترقی کو تیز کرنے اور ملک کے قدرتی وسائل کی مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کی کوشیں جاری ہیں جبکہ سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے ضروری سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر نے یہ بھی وضاحت کی کہ نجی شعبے میں بڑھتی ہوئی شمولیت معدنیات کے انکشاف اور ترقی میں تازہ دم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی اداروں کے ساتھ تعاون اور انفراسٹرکچر کی بہتری ملک کے معدنی شعبے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے نجی شعبے کو مختلف قسم کی رعایات اور سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی توانائیاں اور سرمایہ اس شعبے میں لگائیں۔ وزیر کا ماننا ہے کہ جب نجی شعبہ اس شعبے میں شامل ہوگا تو یہ نہ صرف مقامی وسائل کے استعمال میں اضافہ کرے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ، وزیر پیٹرولیم نے معدنیات کے شعبے کے لیے ڈیجیٹل میپنگ کے اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام وسائل کی نشاندہی کو بہتر بنانے اور ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف انکشاف کے عمل کو تیز کرے گا بلکہ یہ خطرے کو بھی کم کرے گا۔ حکومت کا مقصد ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے معدنیات کے ذخائر کی مکمل اور درست معلومات حاصل کرے۔ اس سے نہ صرف سرکاری تحقیق میں مدد ملے گی بلکہ نجی کمپنیوں کے لیے بھی یہ معلومات دستیاب ہوں گی جو انہیں منصوبہ بندی میں مدد دیں گی۔ وزیر نے یہ بھی بار بار تکرار کی کہ بہتر بنیادی ڈھانچہ، سرمایہ کاری میں آسانی اور نجی شعبے کے ساتھ تعاون پاکستان کے معدنی صنعت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ صرف سرکاری وسائل پر انحصار کرنے کے بجائے نجی شعبے کو متحرک کر کے ہی ملک کی معدنی دولت کو مکمل طور پر ابھارا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد معاشی ترقی کو فروغ دینا اور ملکی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ شفافیت اور قوانین کو آسان بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی اس شعبے میں دلچسپی پیدا ہو۔ اس سے نہ صرف قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کی معیشت میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔
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