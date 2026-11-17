علی ظفر جاوید اختر کی میزبانی اور بالی ووڈ کیلئے جلد بازی کا رد
علی ظفر نے جاوید اختر کی میزبانی کی وجہ بتائی اور بالی ووڈ چھوڑنے کے فیصلے پر تفصیلی بات کی، کہا کہ کامیابی صرف بالی ووڈ تک محدود نہیں۔
پاکستانی گلوکار اور اداکار علی ظفر نے بھارتی مصنف اور شاعر جاوید اختر کو اپنے گھر میزبان بنانے کے پیچھے چھپی حقیقت کو واضح کیا ہے، حالانکہ جاوید اختر نے پاکستان کے دورے کے دوران متنازعہ تبصرے کیے تھے۔ علی ظفر نے بتایا کہ وہ اس وقت موجود تھے جب جاوید اختر ان کے گھر پہنچے اور اپنی زانوئین کی تکلیف کی شکایت کی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھنے سے قاصر تھے۔ میزبانی کے رواج اور احترام کے پیش نظر علی ظفر نے فوری طور پر جاوید اختر کے لیے ایک کرسی کا انتظام کیا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں، جبکہ دیگر مهمان زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔
میزبانی کی نیت اور اخلاقیات کا تجزیہ
علی ظفر نے تسلیم کیا کہ لوگوں کے پاس ان کے اس فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے منطقی وجوہات تھیں، کیونکہ جاوید اختر کے متنازعہ بیانات سامنے آنے کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر شدید بحث کا سبب بنا۔ انہوں نے صاف لہجے میں کہا کہ اگر انہیں جاوید اختر کے اس دورے سے قبل ان کے بیانات کا علم ہوتا، تو وہ یا تو معافی مانگتے یا میزبان کے طور پر واضح کر دیتے کہ کسی بھی ملک کا دورہ کرنے والے شخص کے لیے وہاں کے بارے میں وسیع اور غیر درست بیانات دینا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاوید اختر کی میزبانی محض انسانی ہمدردی اور پاکستانی میزبانی کے قدیم اصولوں کی بنیاد پر کی تھی، نہ کہ کسی سیاسی یا فکری حمایت کے طور پر۔Also readبرطانوی وزیر اعظم دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار
معافی کی درخواست اور ذاتی ملاقات
واقعے کے بعد جاوید اختر نے خود علی ظفر سے رابطہ کیا اور اس متنازعہ صورتحال کا ذکر کیا، جس پر جاوید اختر نے کہا کہ "میاں، یہ ہو گیا"، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ ان کے الفاظ نے کس طرح کی ردعمل پیدا کی ہے۔ علی ظفر نے بتایا کہ اس بات چیت میں دونوں طرف سے کھلے پن سے بات ہوئی اور انہوں نے جاوید اختر کے بیانات کو مسترد کیا، البتہ میزبانی کا سلسلہ جاری رہا۔ علی ظفر کا مؤقف ہے کہ میزبانی کا تقاضا ہے کہ مہمان کی طبی یا جسمانی ضروریات کو پورا کیا جائے، چاہے ان کے سیاسی یا فکری نقطہ نظر الگ ہی کیوں نہ ہو۔
بالی ووڈ سے واپسی کا حتمی فیصلہ
اسی دوران علی ظفر نے بالی ووڈ انڈسٹری میں اپنے عرصے اور وہاں سے واپس آنے کے اپنے فیصلے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بھارتی تفریحی صنعت کا سائز پاکستانی صنعت کے مقابلے میں انتہائی عظیم ہے، اور اس بڑے پلیٹ فارم سے دستبردار ہونا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ تاہم، علی ظفر نے واضح کیا کہ انہوں نے بالی ووڈ میں قدم رکھتے وقت ہی اپنے آپ کو ایک پاکستانی ہونے کی شناخت کے ساتھ دیکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر صورت میں اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بالی ووڈ کو اپنی واحد کامیابی یا موجودگی کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔
پاکستانی شناخت اور پیشہ ورانہ اعتماد
علی ظفر نے مزید وضاحت کی کہ پاکستان میں انہوں نے اپنی ایک مضبوط کیریئر قائم کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیاسی حالات یا حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی کی صورت میں بالی ووڈ میں کام کرنے کے اثرات کے لیے ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار تھے۔ انہوں نے بالی ووڈ میں اپنے سفر کو اپنی کامیابی کی کہانی کا ایک اضافی باب قرار دیا، نہ کہ بنیادی راستہ۔ علی ظفر نے سوال اٹھایا کہ کیا ان کی صلاحیتیں صرف بالی ووڈ فلموں میں کاسٹ ہونے تک محدود ہیں، جس کا انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایک انڈسٹری سے آزاد ہو کر بھی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر کامیاب رہ سکتے ہیں۔
صنعتی تبدیلیوں اور مستقبل کے امکانات
اس تناظر میں علی ظفر کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ایک فنکار کی کامیابی اس کی قومی شناخت یا کئی بڑی انڈسٹریز میں کام کرنے کے انحصار پر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں اور صنعت کاروں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی فنکاروں کو اپنی جڑوں پر فخر ہونا چاہیے اور انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مقامی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر بروئے کار لانے کا موقع دینا چاہیے۔ علی ظفر کے اس فیصلے اور ان کی وضاحت نے نہ صرف سوشل میڈیا پر بحث کو دوبالا کر دیا ہے بلکہ اس نے فنکاروں کے طور پر اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ حدود کو واضح کرنے کا ایک نیا معیار بھی قائم کیا ہے۔
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