علی ظفر بمقابلہ میشا شفیع: لاہور ہائیکورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا

لاہور ہائیکورٹ نے گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف دائر ہتکِ عزت دعوے میں سیشن کورٹ کے 50 لاکھ روپے کے ہرجانے کے فیصلے کو مشروط طور پر معطل کر دیا۔ عدالت نے میشا شفیع کو جرمانے کی نصف رقم جمع کروانے اور باقی کے لیے شیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا۔
لاہور ہائیکورٹ میں گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف دائر ہتکِ عزت دعوے کی سماعت میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے میشا شفیع کی جانب سے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کی، جس میں سیشن کورٹ نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ عائد کیا تھا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے میشا شفیع کی اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک جرمانے کی رقم فوری طور پر نافذ نہیں ہوگی۔ تاہم، عدالت نے میشا شفیع کو جرمانے کی نصف رقم یعنی 25 لاکھ روپے عدالت میں جمع کروانے اور باقی رقم کے لیے شیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے میشا شفیع کی جانب سے مکمل ٹرائل کورٹ فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ نچلی عدالت کی جانب سے دوبارہ جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کرنے پر عائد کردہ پابندی برقرار رہے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی کو بھی بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے سنگین الزامات دہرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فیصلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ الزامات لگانے سے پہلے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ میشا شفیع کی جانب سے ایڈووکیٹ ثاقب جیلانی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ نے حقائق کا مکمل اور درست جائزہ نہیں لیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر میشا شفیع اپنے الزامات کو عدالت میں ثابت نہیں کر پائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ظفر مکمل طور پر بری الذمہ ثابت ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے مزید مؤقف اپنایا کہ میشا شفیع نے اسی معاملے پر صوبائی محتسب سے بھی رجوع کیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ابھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے قبل ہتکِ عزت دعوے کو مکمل طور پر ڈگری نہیں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے علی ظفر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور کیس کی مزید سماعت کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ یہ مقدمہ گزشتہ کئی سالوں سے زیر سماعت ہے اور شوبز انڈسٹری میں اس کی وجہ سے کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ سیشن کورٹ نے علی ظفر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ وہ اپنے جنسی ہراسانی کے الزامات عدالت میں ثابت کرنے میں ناکام رہیں۔ اس فیصلے کے بعد یہ مقدمہ شوبز انڈسٹری کے اہم ترین قانونی تنازعات میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ مقدمہ نہ صرف علی ظفر اور میشا شفیع کے لیے بلکہ پورے میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک اہم مثال بن گیا ہے۔ اس فیصلے سے مستقبل میں کسی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے پہلے لوگوں کو سو بار سوچنا پڑے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کی حکمرانی سب سے بالاتر ہے۔ یہ مقدمہ سماجی میڈیا پر بھی کافی زیر بحث رہا ہے اور لوگوں نے اس پر مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی اس مقدمے کا حتمی فیصلہ آئے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ مقدمہ پاکستان کے قانونی نظام کی مضبوطی اور شفافیت کا بھی مظہر ہے.
لاہور ہائیکورٹ میں گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف دائر ہتکِ عزت دعوے کی سماعت میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے میشا شفیع کی جانب سے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کی، جس میں سیشن کورٹ نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ عائد کیا تھا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے میشا شفیع کی اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک جرمانے کی رقم فوری طور پر نافذ نہیں ہوگی۔ تاہم، عدالت نے میشا شفیع کو جرمانے کی نصف رقم یعنی 25 لاکھ روپے عدالت میں جمع کروانے اور باقی رقم کے لیے شیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے میشا شفیع کی جانب سے مکمل ٹرائل کورٹ فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ نچلی عدالت کی جانب سے دوبارہ جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کرنے پر عائد کردہ پابندی برقرار رہے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی کو بھی بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے سنگین الزامات دہرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فیصلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ الزامات لگانے سے پہلے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ میشا شفیع کی جانب سے ایڈووکیٹ ثاقب جیلانی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ نے حقائق کا مکمل اور درست جائزہ نہیں لیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر میشا شفیع اپنے الزامات کو عدالت میں ثابت نہیں کر پائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ظفر مکمل طور پر بری الذمہ ثابت ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے مزید مؤقف اپنایا کہ میشا شفیع نے اسی معاملے پر صوبائی محتسب سے بھی رجوع کیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ابھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے قبل ہتکِ عزت دعوے کو مکمل طور پر ڈگری نہیں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے علی ظفر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور کیس کی مزید سماعت کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ یہ مقدمہ گزشتہ کئی سالوں سے زیر سماعت ہے اور شوبز انڈسٹری میں اس کی وجہ سے کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ سیشن کورٹ نے علی ظفر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ وہ اپنے جنسی ہراسانی کے الزامات عدالت میں ثابت کرنے میں ناکام رہیں۔ اس فیصلے کے بعد یہ مقدمہ شوبز انڈسٹری کے اہم ترین قانونی تنازعات میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ مقدمہ نہ صرف علی ظفر اور میشا شفیع کے لیے بلکہ پورے میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک اہم مثال بن گیا ہے۔ اس فیصلے سے مستقبل میں کسی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے پہلے لوگوں کو سو بار سوچنا پڑے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کی حکمرانی سب سے بالاتر ہے۔ یہ مقدمہ سماجی میڈیا پر بھی کافی زیر بحث رہا ہے اور لوگوں نے اس پر مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی اس مقدمے کا حتمی فیصلہ آئے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ مقدمہ پاکستان کے قانونی نظام کی مضبوطی اور شفافیت کا بھی مظہر ہے
علی ظفر میشا شفیع ہتکِ عزت دعویٰ لاہور ہائیکورٹ ہرجانہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اثاثہ جات کیس؛ شہبازشریف کی ضمانت منظور - ایکسپریس اردوعدالت کا شہبازشریف کو 50،50 لاکھ روپے کے دو مچلکے جمع کرانے کا حکم
Read more »
منی لانڈرنگ کیس؛ شہباز شریف کی رہائی کا پروانہ جاری - ایکسپریس اردوعدالت نے شہبازشریف کے 50، 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے منظور کرلئے
Read more »
منی لانڈرنگ کیس؛ شہباز شریف کو جیل سے رہا کردیا گیا - ایکسپریس اردوعدالت نے شہبازشریف کے 50، 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے منظور کرلئے
Read more »
England match to be 50-50, Babar must not worry about criticism: RajaEngland match to be 50-50, Babar must not worry about criticism: Raja RamizRaja PAKvENG T20WorldCup
Read more »
ریکوڈک منصوبے میں سعودی عرب کو شامل کرنے کا فیصلہ - ایکسپریس اردوریکوڈک منصوبے میں سعودی عرب کو شامل کرنے کا فیصلہ - ExpressNews Rekodiq Gold SaudiArabia Project
Read more »
کراچی کے بعد روہڑی اسٹیشن کو بھی جدید طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہمنصوبے کی لاگت کا 50 فیصد سندھ حکومت جبکہ 50 فیصد پاکستان ریلوے برداشت کرے گی
Read more »