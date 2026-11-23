علی ظفر نے نئے صوبوں کی حمایت کی، کراچی اور پنجاب کی تقسیم کا تجویز
سینیٹر علی ظفر نے نئے صوبوں کے قیام کی تائید کرتے ہوئے کراچی، جنوبی اور شمالی پنجاب کو الگ صوبوں بنانے کے لیے آئینی راستے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
تحریک انصاف کی قیادت میں سرگرم سینیٹر علی ظفر نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے اہم اور واضح موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے ذریعے صحافیوں سے خصوصی گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے نئے صوبے ہر صورت قائم ہونے چاہئیں تاکہ علاقائی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔
کراچی اور پنجاب کے لیے نئے صوبوں کا مشورہ
سینیٹر علی ظفر نے اپنے بیان میں کراچی کی آبادی کے حجم پر خاص توجہ دیتے ہوئے کہا کہ اس شہر کی آبادی دنیا کے کئی ممالک سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اسے الگ صوبہ بنانے پر غور ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید تفصیل فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں مزید صوبوں کے قیام پر کوئی آئینی ممانعت نہیں، بلکہ اس کی جائز قانونی بنیاد موجود ہے۔ ان کے مطابق کراچی کے علاوہ جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب کو بھی الگ صوبائی حیثیت دی جا سکتی ہے جو علاقائی ترقی کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔Also readخدیجہ اسیف کا کہنا ہے کہ صوبوں کی تقسیم کے ریفرنڈم کا حتمی فیصلہ سال کے آخر میں متوقع ہے
پارٹی کے مؤقف اور آئینی ترمیم کا جائزہ
پی ٹی آئی سینیٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ تحریک انصاف کا بانی اور چیئرمین بھی نئے صوبوں کے قیام کے حامی ہیں، تاہم حتمی فیصلہ پارٹی کی مشاورت کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت کا تفصیلی مؤقف صرف تب سامنے آئے گا جب اس حوالے سے مجوزہ مسودہ سرکاری طور پر سامنے آ جائے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے زور دیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جو اپنے اہم فیصلے سیاسی مشاورت کے ذریعے کرتی ہے اور اس میں عوامی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔
ریفرنڈم اور آئینی طریقہ کار پر وضاحت
سینیٹر علی ظفر نے ریفرنڈم کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ریفرنڈم ایک متبادل طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صوبوں کے قیام کے آئینی طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے وہی قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو آئین پاکستان میں پہلے سے درج ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ ریفرنڈم کے انعقاد سے اس قانونی عمل میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور آئینی اصولوں کی پاسداری لازمی ہے۔
عوامی خواہشات اور مستقبل کے اقدامات
سینیٹر علی ظفر نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی اشارہ کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے عوامی خواہشات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جب 28 ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ پارٹی کا مؤقف اس وقت طے کیا جائے گا جب تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ مکمل ہو چکا ہوگا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ کوئی بھی اقدام آئین کے تقاضوں پر پورا اترے گا۔
یہ بیان سیاسی حلقوں میں اہم بحث کا سبب بنا ہے کیونکہ سینیٹر علی ظفر نے نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب کی تقسیم کے تصور کو بھی دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ ان کا موقف یہ واضح کرتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت علاقائی تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کو اپنے سیاسی ایجنڈے کا مرکزی حصہ مانتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics