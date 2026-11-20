علی خورشیدی کا نئے صوبوں کے مطالبے پر پیپلز پارٹی پر شدید اعتراض
علی خورشیدی نے نئے صوبوں اور ریفرنڈم کے مطالبے کو غیر آئینی قرار دینے سے انکار کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کے بیان اور پیپلز پارٹی کے رویے کی مذمت کی ہے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا ہے کہ صوبوں کے قیام اور ریفرنڈم کی بات کرنا کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات سندھ اسمبلی کے میڈیا کارنر پر ہونے والی پریس کانفرنس کے دوران کہی۔
علی خورشیدی نے اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کے بیان اور رویے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے مفادات کے مطابق آئین اور جمہوریت کی تشریح کرتی ہے، اور خود کو فائدہ پہنچانے والے اقدامات آئینی اور جمہوری بن جاتے ہیں۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
نئے صوبوں اور ریفرنڈم کے مطالبے کا آئینی جواز
علی خورشیدی کے مطابق نئے صوبوں کے قیام اور ریفرنڈم کی بات کو غیر آئینی قرار دینا درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک عوام کو بااختیار بنانے کی بات ہو تو سیاسی جماعتیں اپنی دکانیں بند ہونے کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔
ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما علی خورشیدی نے سوال اٹھایا کہ بڑی سیاسی جماعتیں عام پاکستانیوں کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتیں۔ ان کے مطابق نئے انتظامی نظام کا مقصد عام شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام کو بااختیار بنانے والے اقدامات سے براہ راست شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ علی خورشیدی نے نئے انتظامی یونٹس کے مطالبے کو غداری سے تشبیہ دینے کے رویے پر بھی اعتراض کیا۔
پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں پر تنقید اور مینڈیٹ کے سوالات
علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی کے میئرز اور چیئرمینز کے مینڈیٹ پر سوالات اٹھائے اور ان سے اپنی حیثیت واضح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطابق یہ نمائندے کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں، یہ سوال اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پورے سندھ سے میئرز اور چیئرمینز کو بلا کر پریس کانفرنس کروائی۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی کے وزراء اور ترجمان پہلے ہی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہیں، اس لیے بلدیاتی نمائندوں کو بلانا پڑا۔
علی خورشیدی نے دعویٰ کیا کہ کراچی کے میئر کے انتخاب میں 30 سے 35 افراد اچانک ووٹ ڈالنے کہاں سے آ گئے تھے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی نوعیت کے سوالات پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کی ساکھ پر اثر ڈالتے ہیں۔
ان کے مطابق کراچی سے اوباڑو تک عوام پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی بہانے بنانے کے بجائے جواب دے کہ 18 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہونے کے باوجود عوام کو کیا دیا گیا۔
شہری علاقوں میں امن اور پانی کی قلت کا معاملہ
ایم کیو ایم پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عدم تشدد کی پالیسی پر سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بدامنی برداشت نہیں کرے گی۔ علی خورشیدی نے اس موقف کو دہرایا۔
علی خورشیدی نے حیدرآباد، سکھر، نوابشاہ اور میرپورخاص کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال عوام کے سامنے ہے۔ ان کے مطابق حیدرآباد میں شہریوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد سکھر کے شہری بھی پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ علی خورشیدی کے مطابق بنیادی مسائل کے باعث ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔
علی خورشیدی نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کی مدت ختم ہونے کو ہے لیکن کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ پانچ روز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر میں کشیدگی نہیں ہونے دیں گے۔
ان کے مطابق گزشتہ روز پارٹی چیئرمین نے بھی واضح کیا کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ آئندہ کے لائحہ عمل اور تاریخ کے اعلان کا اختیار پارٹی قیادت کے پاس ہے۔
علی خورشیدی نے کہا کہ امید ہے تمام فریقین ہوش مندی سے کام لیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے واضح کیا کہ وہ ایک محب وطن سیاسی جماعت ہے اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کا ووٹ بینک، مینڈیٹ اور سیاسی حصہ داری موجود ہے۔
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