علی ڈار نے سچائی اور اعتماد کو ڈیجیٹل صحافت کا بنیادی ستون بنایا
محترم مشیر اعلیٰ وزیر پنجاب نے سچائی اور اعتماد پر زور دیا۔ ڈیجیٹل صحافت پروگرام کے تحت 4 ہزار سے زائد صحافیوں اور طلبہ کو تربیت دی جا رہی ہے، اور 2029 تک پروان چڑھانے کا عہد۔
محترم مشیر اعلیٰ وزیر پنجاب، علی ڈار نے لاہور میں گوگل اور ٹیک ویلی کے ساتھ مشترکہ ڈیجیٹل صحافت امپیکٹ ایونٹ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے دور میں سچائی اور عوامی اعتماد کو برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ویڈیوز کی جعلی بنائی اور آواز کی نقل ممکن ہونے کی وجہ سے صحافیوں کے لیے خبر کی تصدیق اور سچائی کی پہچان بنیادی مہارت بن چکی ہے۔
ڈیجیٹل صحافت پروگرام کی رہنمائی اور کامیابی
علی ڈار نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت، پاکستان بھر میں 4 ہزار سے زائد صحافیوں اور طلبہ کو تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ پروگرام صحافیوں کو خبر کی تصدیق اور مصنوعی ذہانت کے جدید ٹولز تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اے آئی صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں بلکہ اسے کامیابی سے اپنانے کے لیے تربیت، مہارت اور اعتماد بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔Also readPakistan's IT exports expected to reach $4bn in FY25
اگر اے آئی طاقتدار چیز ہے مگر فیصلہ انسان کا ہے
انہوں نے کہا کہ اے آئی ایک طاقتور قلم ضرور ہے، لیکن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہمیشہ صحافی کی اپنی اقدار اور پیشہ ورانہ دیانت داری کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ یہ نقطۂ نظر اس بات کی تشکیل کرتا ہے کہ ڈیجیٹل صحافت میں مثالی انداز میں ٹیکنالوجی اور انسانیت کے بیچ توازن قائم کیا جائے۔
مریم نواز شریف کا مستقبل کا وژن اور اس کا اثر
علی ڈار نے واضح کیا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا وژن ہے کہ 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا نمایاں اے آئی سے ہم آہنگ صوبہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف کی قیادت میں اس ڈھائی سال کے دوران حکومت نے اپنا لوہا نکلا ہے اور لوگوں کے دل میں اپنے سیاسی کرئیر کی مثالیں طے کی ہیں۔ یہ عہدہ واضح کرتا ہے کہ پنجاب میں آنے والے سالوں میں ٹیکنالوجی اور حکومتی پالیسیاں کس طرح ایک ساتھ ترقی کریں گی۔
ملازمت کے نئے امکانات اور مستقبل کا منظرنامہ
یہ بھی بتایا گیا کہ اس پروگرام کے تحت سچائی کی تربیت کے بعد صحافیوں کو مضبوط معلوماتی عدالتیں بنانے کی صلاحیت حاصل ہوسکتی ہے۔ اس سے محض میڈیا کے شعبے تک محدود نہیں رہ کر معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یقینی بنائے جانے والے بہترین عملی اقدامات Lahore, Punjab کے مستقبل میں اہم کردار ادا کریں گے۔
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