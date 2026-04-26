عماد وسیم اور نائلہ راجہ کی شادی پر سوشل میڈیا پر شدید ردعمل

پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور ان کی دوسری اہلیہ نائلہ راجہ کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ صارفین نے ان پر بے وفائی کا الزام لگایا ہے اور سنیہ اشفاق کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور ان کی دوسری اہلیہ نائلہ راجہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جس پر صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عماد وسیم اور نائلہ راجہ نے فروری 2026 میں شادی کی، یہ تعلق کافی عرصے تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ کرکٹر اس سے پہلے سنیہ اشفاق سے شادی شدہ تھے جن سے ان کے تین بچے ہیں – دو بیٹے اور ایک بیٹی۔ ان کی شادی تقریباً پانچ سال تک رہی۔ عماد نے نائلہ سے شادی کو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ قرار دیا ہے جبکہ نائلہ نے بھی اسے ایک دانشمندانہ انتخاب بتایا ہے۔ تاہم، پاکستان میں بہت سے لوگوں نے سنیہ اشفاق کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور عماد اور نائلہ دونوں پر تنقید کی ہے، ان پر بے وفائی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ عماد وسیم اس وقت پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نائلہ راجہ بھی میچوں کے دوران ان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ حال ہی میں، ایک میچ کے دن کی ویڈیو سامنے آئی جس میں نائلہ عماد کا ہاتھ تھامے ہوئے اور ان سے بات کر رہی ہیں۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی جوڑے کو سوشل میڈیا پر شدید ردعمل اور منفی تبصروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ صارفین نے سخت تبصرے کیے، بشمول دوسروں کی “حفاظت” کے لیے دعائیں، جبکہ دوسروں نے دیکھا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کے ارکان جوڑے سے گریز کر رہے ہیں۔ کئی تبصرہ کنندگان نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ جوڑا اس قدر راحت سے کیسے پیش آ سکتا ہے جبکہ عماد کے سابق خاندان کو جذباتی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دوسروں نے نائلہ کا موازنہ سنیہ اشفاق سے کیا، تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سنیہ نائلہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بحث زوروں پر ہے اور عوام کی رائے تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ صارفین عماد وسیم کے ذاتی زندگی کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان پر اپنے بچوں اور پہلی بیوی کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے اور اسے توڑنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ دوسری جانب، کچھ صارفین عماد اور نائلہ کے حق میں بھی بول رہے ہیں اور ان کے ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے سے گریز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے اور دوسروں کو اس پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس صورتحال نے پاکستان میں شادی، طلاق اور ازدواجی تعلقات کے بارے میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ایک شخص کو اپنی خوشی کے لیے دوسری شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے، چاہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا نہیں۔ یہ مسئلہ پاکستانی معاشرے میں ایک پیچیدہ اور حساس موضوع ہے اور اس پر کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ عماد وسیم اور نائلہ راجہ کی شادی نے پاکستانی عوام میں ایک گہری بحث کو جنم دیا ہے اور لوگوں کو ازدواجی تعلقات اور اخلاقیات کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس معاملے پر میڈیا کی جانب سے بھی کافی توجہ دی جا رہی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں اس پر بحث ہو رہی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کے سماجی اور اخلاقی اثرات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ واقعہ پاکستانی معاشرے میں مشہور شخصیات کی ذاتی زندگی پر میڈیا کے اثر و رسوخ کو بھی ظاہر کرتا ہے.
