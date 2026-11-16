عمران خان اور بشریٰ بیبی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات
اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیبی کی ملاقات، جہاں دونوں نے 30 منٹ گزارے اور صحت کی پرانی پرانی کی۔
راولپنڈی میں واقع اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیبی کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ قید کی شرائط اور جیل کے انتظامیہ کے مطابق یہ ملاقات منگل کی شام کو جیل کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی۔ یہ بات ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دونوں کے درمیان تقریباً تیس منٹ تک بات چیت جاری رہی۔
ملاقات کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کی صحت و تندرستی کے بارے میں دریافت کیا۔ جیل کے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ ملاقات کے ختم ہونے کے بعد دونوں کو دوبارہ اپنے اپنے خانوں میں واپس لے جایا گیا۔ یہ ملاقات ان گھٹتی ہوئی خبروں کے بعد ہوئی ہے جس میں سابق وزیراعظم کی صحت کی فکر کی گئی تھی۔Also read30جون کےبعدصحت کارڈپرپرائیویٹ ہسپتالوں میں گائنی آپریشن بندکرنیکی تیاریاں
صحت کی پریشانیوں اور درخواست
اس ملاقات سے قبل عمران خان نے سپریم کورٹ، فیڈرل کنسٹتیوشنل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو کھلی خط لکھ کر اپنی اور اپنی اہلیہ کی بہتر طبی سہولیات کے لیے اپیل کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تنہائی میں قید رکھنے اور خاندانی ملاقاتوں پر پابندیوں کی وجہ سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔
عمران خان کی جانب سے جاری کیے گئے کھلے خط کے مطابق، بشریٰ بیبی کی بینائی کی شدید پریشانی بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیشن (ریٹینا کا الگ ہونا) ہو چکا ہے اور انہیں مزید سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طبی علاج اور اسپتال منتقلی کی اپیل کی تھی۔
حقہ جاتی حقائق اور انتظامی اقدامات
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس امجد اعظم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر یہ اجازت دی تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جیل انتظامیہ نے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہیں مخصوص کمروں میں ملنے کا موقع فراہم کیا۔
قید کے اس واقعے کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومتی وزرا نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس طبی ریکارڈ موجود ہے۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم کے وکیل سلطان خان اور بلال ظفر بھی اس واقعے سے آگاہ ہیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔
مستقبل کے لیے اقدامات اور تاثرات
اگرچہ ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جیل انتظامیہ کی جانب سے طبی سہولیات میں مزید بہتری کیوں نہیں لائی گئی، یہ سوال اب بھی موجود ہے۔ جیل کے اندر رہائشی سہولیات اور طبی ٹیموں کی موجودگی کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
اس وقت کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بیبی کی ملاقات ہو چکی ہے اور انہیں واپس اپنے خانوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اور ہدایت نہیں دی جاتی تو وہ اپنی قید کی باقی مدت گزاریں گے۔
اس واقعے کے بعد قید کی شرائط میں کچھ تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگر عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہیں ہوا تو انسانی حقوق کے تنظیمیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں۔
موجودہ صورتحال میں یہی واضح ہے کہ ملاقات ہوئی اور اب انہیں ان کے خانوں میں واپس لے جایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے طبی سہولیات کی اپیل کی تھی جو اب تک مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکی۔
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