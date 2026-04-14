عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا دورانیہ 30 سے 35 منٹ رہا۔ وکیل سلمان صفدر نے صحت اور قید تنہائی پر تشویش کا اظہار کیا۔
پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کے بانی عمران خان سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرادی گئی۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ یہ ملاقات معمول کے مطابق ہوئی، جس میں دونوں کے درمیان تقریباً 30 سے 35 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو کی تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آسکیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک خوشگوار ملاقات تھی۔
جیل ذرائع نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ملاقات جیل مینول کے تحت ہر ہفتے کرائی جاتی ہے۔ اس سے قبل، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے لاہور ہائیکورٹ بار میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے مؤکل کی صحت اور قید تنہائی کی صورت حال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی قانونی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ وکالت کرتے ہوئے چار سال ہوچکے ہیں، لیکن اس سال اب تک صرف ایک بار ہی ملاقات ممکن ہو سکی ہے۔ اس صورتحال پر انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قانونی معاملات اور موکل کے ساتھ رابطے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سلمان صفدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قیدیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، جن میں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا حق بھی شامل ہے۔ وکلاء اور قانونی ماہرین نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا انتہائی ضروری ہے۔
اس کے علاوہ، خبر میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا، جو ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ مزید برآں، 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کو نذر آتش کرنے کے واقعے کے سلسلے میں صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے اس کیس کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
