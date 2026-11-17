عمران خان نے سوشل میڈیا کی مشہوریت پر سوال اٹھا دیے
پاکستانی اداکارہ امار خان کی سوشل میڈیا وائرل فیم پر تنقیدی تبصرے اور راژب بٹ کے ساتھ ان کی آنے والی فلم کے حوالے سے جاری بحث کی تفصیلات۔
پاکستانی اداکارہ اور مصنفہ امار خان نے سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر مشہور ہونے کی صورت حال پر گہرے سوالات اٹھائے ہیں، جس نے اب ٹی وی اور سنیما کی دُنیا میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں گردش کرنے والے انٹرویو کے کلپ میں انہوں نے روایتی شوبز کی کیریئر کی تعمیر اور سوشل میڈیا پر فوری مقبولیت کے درمیان واضح فرق کو اجاگر کیا۔
امار خان کا وائرل فیم پر سخت تبصرہ
مار خان نے اس بات پر زور دیا کہ آج کے دور میں کامیابی کے لیے محنت کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اور کوئی بھی عام شخص چند لمحوں میں ملک کا ستارہ بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بے مقصد عمل کر کے لاکھوں ویوز اور ہزاروں کمنٹس حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، جو اب ستاروں بننے کا ایک معیار بن چکا ہے۔ یہ تبصرہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز نے شہرت کے روایتی معیارات کو کیسے تبدیل کر دیا ہے۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں 98 رنز پر آؤٹ کر دیا
ان کے اس بیان کا مقصد پیشہ ورانہ کام کے ذریعے حاصل ہونے والی پہچان اور وائرل مواد سے ملنے والی مقبولیت کے درمیان تضاد کو سمجھنا تھا۔ اس نقطہ نظر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں عوامی پسندیدگی حاصل کرنے کے طریقے کیسے بدل گئے ہیں اور اس کا اثر کیریئر کے طویل مدتی استحکام پر کیسے پڑتا ہے۔
راژب بٹ کے ساتھ فلم کی تجویز اور ردعمل
مار خان کے ان ٹوٹے ہوئے جملے سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئے، جہاں صارفین نے ان کی اور یوٹیوبر راژب بٹ کے ساتھ آنے والی فلم کے درمیان ظاہری تضاد کو اجاگر کیا۔ راژب بٹ نے اپنی عوامی پہچان کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی مضبوط بنیاد پر قائم کیا ہے، جبکہ امار خان کا تعلق پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلموں سے ہے۔ اس بات کو بعض ناقدین کی جانب سے ایک غیر متوقع انتخاب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
تصدیق کی گئی معلومات کے مطابق، امار خان سید فیصل بختیاری کی ہدایت کاری میں بننے والی ایک ایکشن رومانوی فلم میں راژب بٹ کے مقابلے میں مرکزی کردار ادا کرنے والی ہیں۔ یہ پراجیکٹ پاکستان میں سال 2027 میں تھیٹر میں ریلیز ہونے کے منصوبے کے تحت ہے، جس کی شوٹنگ پنجاب اور بینکاک میں کی جائے گی۔ امار خان نے انٹرویو میں راژب بٹ کا نام براہِ راست نہیں لیا تھا، لیکن سیاق و سباق سے یہ تعلق واضح ہو گیا۔
فلم کی تیاریاں اور جغرافیائی پس منظر
اس فلم کی تیاریاں مختلف مقامات پر جاری ہیں، جس میں پنجاب اور بینکاک اہم مراکز ہیں۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ مقرر کرنے کا مطلب ہے کہ پریڈکشن ٹیم اب اس کے پروموشن اور تقسیم کے مراحل میں ہے۔ یہ آنے والی سال 2027 کی منصوبہ بندی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سنیما کی صنعت میں بڑی اسکرین کے لیے پراجیکٹس کی تیاری میں کافی وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں، چاہے ہیرو یا ہیروئن کا تعلق آن لائن میڈیا سے ہی کیوں نہ ہو۔
گرین انٹرٹینمنٹ اور ذوقی بینوے کا کردار
اس دوران امار خان اپنی ڈرامہ سیریز 'مٹی دے بواے' میں زرینا کے کردار کی وجہ سے بھی مسلسل بحث کا مرکز ہیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے پروڈیوس کی گئی اس ڈرامے میں ان کی پنجابی ادائیگی اور کردار نگاری نے ناظرین کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ ناظرین اس کردار میں ان کی آواز اور اندازِ اداکاری پر اپنی رائے دے رہے ہیں، جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دوبارہ اجاگر کر رہا ہے۔
یہ تمام واقعات مل کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں روایتی اداکارہ اور ڈیجیٹل کر ایٹرز کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے۔ جبکہ ایک جانب ڈیجیٹل میڈیا کی فوری شہرت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری جانب اس سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment