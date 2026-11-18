عمران خان کے ججز کو خط اور گوہر علی خان کا انصاف کا مطالبہ
بیرسٹر گوہر علی خان کا دعویٰ کہ عمران خان ناحق جیل میں ہیں۔ چیف جسٹس سے انصاف کی درخواست اور پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت پر اہم نکات۔
پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں، کیونکہ پوری دنیا اس وقت عدالتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ ناحق جیل میں ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
آئینی حقوق اور عدالتی ذمہ داریاں
بیرسٹر گوہر علی خان نے تفصیل سے بتایا کہ عمران خان نے ججز کو ایک خط لکھ کر ان کی آئینی و قانونی ذمہ داریوں کا خیال دلایا ہے۔ ان کا واضح مؤقف ہے کہ پارٹی کی قیادت عدالتوں سے کوئی ریلیف یا رعایت نہیں مانگ رہی بلکہ وہ صرف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔Also readساہیوال: بھارتی خفیہ ایجنٹ کے شبہ میں گرفتاری اور بم برآمد
گوہر علی خان نے مزید کہا کہ موجودہ سیاسی تقسیم کے اس ماحول میں چیف جسٹس صاحبان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو ایسا انصاف فراہم کرنا چاہیے جو ہوتا ہوا نظر آئے تاکہ عوام کو یقین ہو سکے۔
پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت اور مستقبل
اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے مقاصد انہیں معلوم نہیں ہیں، تاہم خوشی ہے کہ بالآخر تمام فریقین نے پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت تسلیم کر لی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی پاور شیئرنگ کے لیے نہیں بلکہ اصولوں کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہے۔ پارٹی صرف ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کرے گی اور تمام حتمی فیصلے مشاورت کے ذریعے کیے جائیں گے۔
قیدی رشتہ داروں کے ساتھ ہونے والے واقعات
بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنی گفتگو میں پی ٹی آئی کے بانی کی اہلیہ اور بہن کے قیدی ہونے کی بھی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے پاکستان کی تاریخ میں طویل قید کا سامنا کیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبوں کے قیام اور وسائل کی منصفانہ تقسیم عوامی مسائل کے حل میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جانے سے گریز کیا جانا چاہیے اور پارٹی سسٹم کے فائدہ مند نہیں بلکہ اصولوں کی جنگ میں مصروف ہے۔
انصاف کی توقعات اور عوامی حمایت
چیئرمین کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کو پورا پاکستان اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ججز سے اپیل کی کہ انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں، کیونکہ اگر انصاف ہوا تو عمران خان کل بھی بے گناہ تھے اور آج بھی بے گناہ ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوام انصاف کی اس جدوجہد میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا آخری پیغام یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سیاسی بات آگے نہیں بڑھ سکتی اور ہم اسی ملک میں سر اٹھا کر رہیں گے۔
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