عمران خان کی صحت: بینائی شدید متاثر، بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد تازہ ترین صورتحال

بیرسٹر سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، صحت کے بارے میں تفصیلات بتائیں، بینائی متاثر، القادر ٹرسٹ کیس پر رہنمائی۔
عمران خان کی آنکھوں میں تکلیف بدستور موجود ہے جبکہ ان کی بینائی شدید متاثر ہو چکی ہے، اس بات کا انکشاف بیرسٹر سلمان صفدر نے کیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ حکم پر اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ایک گھنٹے تک طویل ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد، بیرسٹر سلمان صفدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک تفصیلی بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل
کرتے ہوئے، اڈیالہ جیل انتظامیہ نے چار ماہ بعد بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت دی۔ ملاقات دوپہر 3 بجے شروع ہوئی تاہم متعدد درخواستوں اور عدالتی احکامات کے باوجود بشریٰ بی بی کو ملاقات کے لیے نہیں لایا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تقریباً 60 منٹ جاری رہی، اس دوران بانی چیئرمین کو قانونی معاملات خصوصاً القادر ٹرسٹ کیس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ بانی چیئرمین کی مجموعی صحت تسلی بخش ہے اور وہ بلند حوصلے میں ماضی کی طرح غیر معمولی طور پر مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان کی آنکھوں کی تکلیف برقرار ہے، جس کی وجہ سے ان کی بینائی شدید متاثر ہوئی ہے، اور مزید علاج آئندہ دو ہفتوں میں متوقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کیں اور ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دینے اور میرٹ پر فیصلہ کرنے پر زور دیا۔\اس کے علاوہ، بیرسٹر سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بھی شیئر کیں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی چیئرمین نے قانونی ٹیم کو تمام ضروری رہنمائی فراہم کی اور کیس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے پر اعتماد ہیں اور انہیں انصاف ملنے کی پوری امید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے حامیوں سے صبر و تحمل اور قانون کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ وہ آئندہ بھی وقتاً فوقتاً عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور ان کی صحت اور قانونی معاملات سے متعلق معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اس ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان قانونی اور صحت کے مسائل کے باوجود پرعزم اور مضبوط ہیں۔
