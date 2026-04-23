عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس: عوامی نمائندگی کی کوشش یا وسائل کا ضیاع؟

خیبرپختونخوا اسمبلی نے پشاور کے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں اجلاس منعقد کیا، جس کا مقصد عوام کو براہ راست اسمبلی کے عمل میں شامل کرنا تھا۔ تاہم، اس فیصلے پر تنقید بھی ہوئی اور بد انتظامی کی شکایات موصول ہوئیں۔
خیبرپختونخوا اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس پشاور کے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں منعقد ہوا۔ یہ فیصلہ سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے عوام کو اسمبلی کے عمل میں براہ راست شامل کرنے کی غرض سے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی حالات میں پارٹی پر قدغنیں اور دباؤ ہے، اس لیے عوام تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ اجلاس کے لیے اسمبلی سیکرٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں سپیکر کے اختیارات کا حوالہ دیا گیا اور تمام انتظامی سیکرٹریز کی موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ تاہم، اس اجلاس پر تنقید بھی ہوئی، صارفین نے حکومت پر عوامی ٹیکس کے پیسے ضائع کرنے کا الزام عائد کیا۔ اجلاس میں بد انتظامی کی بھی شکایتیں موصول ہوئیں۔ صوبائی اسمبلی کے ایک عہدیدار کے مطابق اجلاس کے لیے کوئی بڑا اخراج نہیں ہوا، ساؤنڈ سسٹم اور کرسیاں اسمبلی سے لائے گئے، صرف سکرینز نجی طور پر حاصل کی گئیں۔ پشاور کے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم کو حال ہی میں تزئین و آرائش کیا گیا تھا، لیکن پی ایس ایل کا کوئی میچ ابھی تک وہاں منعقد نہیں ہو سکا۔ اجلاس دوپہر تین بجے شروع ہونا تھا، لیکن تاخیر کے باعث بہت سے لوگ چلے گئے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے اعتراف کیا کہ اجلاس کی تیاری کم وقت میں کی گئی اور لوگوں کو شریک ہونے کی اپیل نہیں کی گئی۔ طلبا و طالبات نے اجلاس کو سیکھنے کا ایک اچھا موقع قرار دیا۔ اجلاس کے دوران شدید آندھی آئی جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اپنی تقریر مختصر کرنا پڑی اور ساؤنڈ سسٹم میں بھی مسائل پیش آئے۔ سٹیڈیم کے قریب دکانیں بند کروا دی گئیں جس پر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا۔ یہ اجلاس ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس نے خیبرپختونخوا اسمبلی کے طریقہ کار اور عوامی نمائندگی کے بارے میں سوالات اٹھا دیے ہیں۔اس اجلاس کا مقصد عوام کو اسمبلی کے عمل سے آگاہ کرنا اور ان کی شرکت کو یقینی بنانا تھا۔ تاہم، بد انتظامی ، تاخیر اور سکیورٹی انتظامات کی وجہ سے یہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہو سکا۔ حکومت کو مستقبل میں ایسے اجلاسوں کے انعقاد کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ شریک کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔اس اجلاس نے ایک بار پھر سیاست میں شفافیت اور عوامی جوابدہی کے مسائل کو اجاگر کر دیا۔ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے کام کاج سے آگاہ رہیں اور ان کے فیصلوں پر نظر رکھیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کے لیے اقدامات کرے اور ان کی شکایات کو دور کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔اس اجلاس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ جاری ہے اور لوگ اس فیصلے کے حق اور خلاف میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا جس سے عوام کو اسمبلی کے عمل سے آگاہ کرنے میں مدد ملی گی، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ عوامی ٹیکس کے پیسے کی ضائع کرنے کی ایک مثال تھی۔ مجموعی طور پر، یہ اجلاس خیبرپختونخوا اسمبلی کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوا اور حکومت کو مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے سے پہلے زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے.
