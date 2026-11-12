عمران خان کی دو بہنیں کولکھپت جیل سے رہا، ایک اب بھی حراست میں
نورین نیازی اور ازما خان کولکھپت جیل سے رہا ہو گئیں جبکہ علیما خان اب بھی حراست میں ہیں۔ پنجاب حکومت نے ان کی حراست میں مزید توسیع کی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی دو بہنیں نورین نیازی اور ازما خان لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دی گئی ہیں۔ جیل انتظامیہ کے مطابق ان کی رہائی کے احکامات موصول ہونے کے بعد انہیں جیل سے خارج کیا گیا۔ تاہم، عمران خان کی تیسری بہن علیما خان اب بھی حراست میں ہیں کیونکہ ان کی رہائی کے احکامات ابھی تک جیل انتظامیہ تک نہیں پہنچے ہیں۔
حراست کے نوٹسز اور قانونی بنیاد
اطلاعات کے مطابق علیما خان کو 20 ستمبر 2026 کو حراست میں لیا گیا تھا جبکہ نورین نیازی اور ازما خان کو ایک دن بعد یعنی 21 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاریاں 1960 کے پنجاب میینٹیننس آف پبلک آرڈیننس (ایم پی او) آرڈیننس کی دفعہ 3 کے تحت کی گئی تھیں۔ یہ قانونی دفعہ اختیار دیتی ہے کہ عوامی امن کو ممکنہ خطرہ کے پیش نظر احتیاطی حراست کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔Also readPM Shehbaz Sharif: Grant Climate Finance at COP31
لاہور ڈپٹی کمشنر کے الزامات
لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ حراستی احکامات میں الزام لگایا گیا تھا کہ دونوں بہنیں پی ٹی آئی کارکنوں کو جمع کرنے میں ملوث تھیں اور یہ ان کی سرگرمیاں عوامی امن کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ احکامات میں انہیں 9 مئی 2023 کے احتجاج میں شامل ہونے اور سوشل میڈیا اور عوامی اجتماعات کے ذریعے کارکنوں کو اکسانے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔
لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج
اس حراستی کارروائی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے استدلال پیش کیا کہ حراستی احکامات غیر قانونی ہیں اور ان میں مخصوص بنیادیں فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ عدالت میں دلائل کے دوران یہ بات واضح کی گئی کہ حراست کے حکم ناموں میں مخصوص جرم یا ثبوت کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، جس کے باوجود حراست جاری رہی۔
پنجاب حکومت کی توسیع شدہ حراست
پنجاب حکومت نے ایک اکتوبر کی رپورٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی بہنوں، بشمول علیما خان، کی حراست میں مزید 30 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے دائر کی گئی یہ رپورٹ حراست کے قانونی تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کے طور پر سامنے آئی، جس کے نتیجے میں علیما خان کی حراست میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آئی۔
آئندہ کی ممکنہ کارروائی
فی الحال علیما خان کی رہائی کا انتظار جاری ہے جبکہ ان کی وکلاء حراستی احکامات کو چیلنج کرنے اور ان کی فوری رہائی کے لیے قانونی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب نورین نیازی اور ازما خان جیل سے باہر ہو چکی ہیں اور اب ان کی قانونی حالت مختلف ہو گئی ہے۔ مستقبل میں یہ دیکھا جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ علیما خان کی حراستی مدت کی توسیع کو کس طرح دیکھتی ہے اور کیا انہیں مزید قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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