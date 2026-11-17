عمران خان کا سرکاری طبی حکم نامے کی خلاف ورزی کا خوف، اعلیٰ ججز کو خط
امریکہ میں قید سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے بلڈ پریشر 193 ہونے کی اطلاع دی ہے اور انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو لکھے گئے خط میں فوری طبی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
قیدِ تنہائی میں بسر وقت سابق وزیراعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اسلام آباد میں مقیم تین اعلیٰ عدالتوں کے چئیرمین ججز کو ایک کھلا خط لکھ کر شدید طبی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خط میں واضح کیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر پورے تیرہ پونے تیس (193) تک پہنچ چکا ہے اور طبی ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ دماغی خون بہاؤ یا ہارٹ اریسٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔
طبی خدشات اور بلڈ پریشر کی تیزی
خط کے مطابق، عمرانی خان نے بتایا ہے کہ سولٹری کانفائنمنٹ (الگ تھلگ قید) کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ ریڈنگ پہلے ڈیڑھ سو پچاس (150) سے شروع ہوئی، پھر سون سٹھ (170) تک پہنچی اور آخری ہفتے یعنی دس نومبر دو ہزار چھ (10.11.2026) کو یہ پچاس تیرہ (193) تک پہنچ گئی۔Also readPolling for by-election in NA 193 Rajanpur is underway
انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹرز نے انہیں سخت انتباہ دیا ہے کہ ان کا دل پہلے ہی نقصان کا شکار ہو چکا ہے اور انہیں دماغی خون بہاؤ یا کارڈک اریسٹ کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ اب سات چوہتھ (74) سال کی عمر میں ہیں اور یہ غیر معمولی طبی حالت انہیں ایسی جگہ لے جا رہی ہے جہاں سے واپس لوٹنے کا امکان کم ہے۔
عدالتی احکامات پر عملدرآمد کا مطالبہ
عمران خان نے اپنے خط میں چئیرمین جج آف پاکستان، چیف جسٹس آف فیڈرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان پر جاری عدالتی احکامات پر فوری اور سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ موجودہ طبی خدمات کا معیار ان کی صحت کے لیے انتہائی ناکافی ہے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جانا ضروری ہے۔
انہوں نے استدلال کیا کہ اگر انہیں مناسب طبی امداد اور ہسپتال کا سامنا مل جاتا ہے، تو وہ زندہ بچ سکتے ہیں اور مستقبل میں اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ان کی صحت کی بحالی کے لیے ہسپتال کا ماحول ناگزیر ہے کیونکہ جیل کے اندر میڈیکل فیسیلیٹیز ان کی سنگین حالت کی پوری طرح دیکھ بھال نہیں کر سکیں۔
خط کی ترسیل اور وکیل کا کردار
اس اہم خط کی ترسیل کا ذمہ دار سابق وزیراعظم کے وکیل بارسٹر سلامٹ صفدر تھے جنہوں نے یہ خط پیر کے روز براہِ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو سونپا۔ یہ خط دو ہزار چھ (2026) کے اکتوبر اور نومبر کے درمیانی عرصے میں تیار کیا گیا جس میں انہوں نے انسانی بنیادوں پر طبی علاج اور ہسپتال منتقلی کی اپیل کی ہے۔
خط کا مکمل عنوان 'انسانی اپیل برائے طبی علاج اور ہسپتال منتقلی: اڈیالا جیل کی دیواروں کے پیچھے سے آواز' تھا۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری اہمیت دیں اور ان کی صحت کے حوالے سے جاری قوانین اور عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے۔
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