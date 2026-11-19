عمران خان اور بشریٰ بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل
پمز کے ڈاکٹر عارف خان کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ مکمل کیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں مکمل ہو گیا ہے۔ یہ طبی کارروائی پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں کی گئی جس کی سربراہی ڈاکٹر عارف خان کر رہے تھے۔ جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم نے دونوں قیدیوں کی صحت کے تمام ضروری پہلوؤں کا جائزہ لیا اور معائنہ کی کارروائی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔
طبی ٹیم اور معائنے کی تفصیلات
ڈاکٹر عارف خان کی قیادت میں تشکیل دی گئی ٹیم نے اڈیالہ جیل کے اندر موجود اسپتال کی سہولیات کا استعمال کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ جیل انتظامیہ کی طرف سے میڈیکل ٹیم کو مکمل معاونت فراہم کی گئی تاکہ طبی معائنہ کے تمام مراحل بغیر کسی رکاوٹ کے طے پائیں۔ ڈاکٹر عارف خان کو جیل کے اپنے طبی عملے سے بھی ضروری معلومات اور سہولیات مہیا کی گئیں۔Also readفتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، آرمی راکٹ فورس کمانڈ کو تقویت
جیل ذرائع کی جانب سے تصدیق
جیل ذرائع نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ کامیابی کے ساتھ انجام پایا ہے۔ پہلے اہم اطلاع دی گئی تھی کہ ڈاکٹر عارف خان اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں اور وہاں موجودہ ہیں تاکہ ان دونوں شخصیات کا طبی معائنہ کیا جا سکے۔ اب جب کہ معائنہ مکمل ہو چکا ہے تو میڈیکل ٹیم نے جیل سے رابطہ کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے وہاں سے واپس روانگی اختیار کر لی ہے۔
معاشرتی اور سیاسی حلقوں کا ردعمل
اس طبی معائنے کی کارروائی نے سیاسی حلقوں میں اہمیت پیدا کر دی ہے کیونکہ عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی صحت کے معاملات ہمیشہ سے حساس رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور حمایتی اس بات کی نگرانی کر رہے ہیں کہ انہیں جیل میں کس قسم کی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر عارف خان کی آمد سے قبل سے ہی جیل انتظامیہ کو ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ میڈیکل ٹیم کو مکمل تعاون دیں۔
آئندہ کی کارروائی اور صورتحال
میڈیکل ٹیم کے واپس جانے کے بعد طبی رپورٹس کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ متوقع ہے کہ ڈاکٹر عارف خان اپنی جانچ پڑتال کی بنیاد پر ایک تفصیلی طبی رپورٹ تیار کریں گے جو آئندہ اقدامات کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام طبی معاملات کو سرکاری پروٹوکول کے تحت چلایا گیا اور کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔
جیل انتظامیہ کا کردار اور تعاون
اڈیالہ جیل راولپنڈی کی انتظامیہ نے یہ یقینی بنایا کہ ڈاکٹر عارف خان اور ان کی ٹیم کو کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جیل کی اندرونی ہسپتال کی سہولیات کو میڈیکل ٹیم کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ اس طبی معائنے کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ جیل انتظامیہ قانونی فریم ورک کے تحت قیدیوں کی طبی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا فرض سرانجام دے رہی ہے۔
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